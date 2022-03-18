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La Típica Folklórica - La Diablera
18.03.2022
Музыка танго накрепко связана с Аргентиной, но аргентинская музыка – это далеко не только танго. Эту простую истину убедительно доказывает французский ансамбль La Típica Folklórica во главе с аргентинским мультиинструменталистом и аранжировщиком Альфонсо Пасином, посвятивший свое творчество аргентинскому фольклору. Коллектив этот образовался в 2017 году и, как рассказывает его лидер, поставил перед собой задачу соединить характерное звучание традиционного ансамбля, исполняющего танго, городскую музыку крупных городов, прежде всего Буэнос-Айреса, La orquesta tipica (тут в состав обязательно входят фортепьяно, контрабас, бандонеон, скрипка, иногда дополняемые вокалом, флейтой и традиционным барабаном бомбо), с фольклором сельских районов страны, очень разным в зависимости от региона – будь то предгорья Анд на западе, долина Рио-де-ла-Плата на севере или пустынные степи Патагонии на юге.
Насколько удачно это получается у La Típica Folklórica, можно судить по альбому La Diablera. Кстати, и название альбома, и название его титульной композиции, непосредственно связаны с фольклором – в данном случае с традициями карнавала-маскарада в северо-западной провинции Сальта. Открывается этот ежегодный праздник походом в горы, где выкапывают большую яму и «освобождают» из нее «дьявола». Для ряженых он на этом празднике символизирует полоэительное начало. В конце карнавала «дьявола» вновь закапывают в горах – до следующего года. Вот такой необычный праздник и своеобразная музыка. А открывает альбом энергичная композиция Chacerera del violin с музыкой парного танца, популярного в северной провинции Сантьяго дель Эстеро. Познакомитесь вы и с совсем непохожей на бразильскую музыкой аргентинской самбы (Agitando pañuelos), и с посвящением горам Портесуэло (Recuerdos del Portezuelo) и со многими другими интересными песнями (всего их в альбоме четыре) и инструментальными композициями. Конечно же, не обойдется и без классического танго в виде знаменитой мелодии La cumparsita.
Помимо основного состава ансамбля в записи La Diablera участвовал и ряд гостей, среди которых надо отметить очень известного аргентинского бандеониста Милагроса Каливу. Все вместе они дарят любителям фольклора очень эмоциональную, исполненную с большим мастерством и уважением к оригиналу музыку, которая не очень известна за пределами Аргентины. Если не учитывать, конечно, танго…
© & (p) 2021 TAC
15 tks / 58 mins
(Alfonso Pacin – director, arr, vi, g, voice, bombo; Marie-Anne Faupin -bandoneon, fl; Alexandre Peigné – bandoneon; Anne Mazeau –p; Weronika Rychlik, Elsa Sissia – vi; Caroline Pearsall –vi, viola; Romain Lécuyer – b; with Milagros Caliva – bandoneon;
Ninon Pacin – vi; Sebastian Quezada – bombo;)
Линк предоставлен Angie Lemon PR
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина,
Франция
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