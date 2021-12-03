Muriel Grossmann - Union

С творчеством живущей в Испании австрийской саксофонистки и композитора Мюриэль Гроссман наш сайт познакомился впервые в середине прошлого десятилетия, и с тех пор я имел честь представлять на наших страницах практически все ее работы. Новый альбом этой очень креативной исполнительницы Union издан в 2021 году, но на самом деле он заполняет определенную лакуну в ее творческой биографии, так как записывался несколько раньше. Автор liner notes альбома Дмитрий Калинин подробно рассказывает об истории его создания.
После выпуска альбома Golden Rule (2018), получившего прекрасную прессу (в том числе и на нашем сайте), Мюриэль и ее постоянные партнеры приступили к планомерной работе над следующим проектом: Reverence, который в итоге появится в 2019 году и ознаменует глубокий интерес Мюриэль к музыке Африки. Но параллельно с этим проектом, в начале осени того же 2019 года, как пишет Д.Калинин, он предложил Мюриэль совершить небольшой концертный тур, с задумкой записать при этом «живой» альбом. Тур состоялся, организовать запись на концерте не удалось, но на острове Мальорка музыканты сняли на два дня студию с Хэммонд-органом. Басистка ансамбля Джина Шварц не смогла принять участие в этой записи, зато «подвернулся» каталонский органист Ллорнеч Барсело. Он вместе с Гроссман, гитаристом Радомиром Милойковичем и ударником Урошем Стаменковичем стал участником записи, превратившейся в альбом Union и с тех пор вошел в постоянный состав ансамбля Мюриэль Гроссман.
В Union всего пять треков. Почитатели творчества Мюриэль услышат здесь только уже знакомые вещи. Happiness и African Dance впервые прозвучали в альбоме Natural Time (2016), посвящение Колтрейну Traneing In – в вышеупомянутом Golden Rule (2018), Sundown и Union многие могут знать по альбому Reverence (2019), но вот впервые эти пьесы были исполнена именно здесь. Впервые солирующих инструментов в этом альбоме стало трое. К саксофонам лидера и гитаре Милойковича присоединился орган Барсело – и на редкость впечатляюще! Как мне показалось, весь квартет играл с хорошим настроением, огромным энтузиазмом и изобретательностью. Да, концертная запись в том туре не состоялась, но Union оставил у меня впечатление настоящего студийного концерта. Отличная работа!
И чтобы закончить рассказ о новинках в дискографии Мюриэль Гроссманн в 2021 году, надо упомянуть еще и переиздание на виниле альбома Natural Time с одним добавочным треком, носящим почти «маклафлинское» название Inner Fire. Осуществила это издание эстонская фирма RR GEMS Records, с которой Мюриэль работает последние годы. Рекомендую ценителям ее музыки.
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5 tks / 46 mins
(Muriel Grossmann – saxes; Radomir Milojkovic – g; Llorenç Barceló – org; Uros Stamenkovic – dr;)
Диск предоставлен Muriel Grossmann
Леонид АУСКЕРН