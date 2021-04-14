Esma Redžepova and Nune Brothers - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Esma Redžepova and Nune Brothers - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen

14.04.2021

Esma Redžepova and Nune Brothers - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen
Эсму Реджепову (1943-2016) называли «цыганской королевой». Дочь бедного сапожника из Скопье, она сумела стать выдающейся исполнительницей, визиткой своей страны, тогда еще Югославии. Эсма приятельствовала с коммунистическим лидером Тито, неоднократно выступала перед главами государств и правительств, снималась в кино. Долгие годы она выступала в ансамбле своего мужа Стево Теодосьевского. Но и после его смерти в 90-е годы, и после распада Югославии она осталась заметной фигурой не только в музыке. Эсма всегда выступала в поддержку прав цыганского меньшинства в Македонии, после кризиса в Косово развернула активную борьбу в поддержку беженцев из Косово. Дважды македонское правительство выдвигало ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира. И хотя Нобель ей не достался, значение этой личности на Балканах трудно переоценить.

В последние годы жизни Эсма выступала и записывалась с молодым ансамблем Nune Brothers, воглавляемым братьями-духовиками Филипом и Раде Нуневскими. Очередная сессия звукозаписи с Nune Brothers состоялась в 2016 году в Скопье. Тогда они записали шесть композиций. Никто не знал, что эта сессия окажется последней в жизни Эсмы Реджеповой. Через пару месяцев после той сессии, в декабре 2016 года Эсма умерла от диабета.

В 2020 году братья Нуневские решили издать те записи, дополнив их четырьмя другими композициями. Так родился альбом с говорящим названием - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen. ОН не очень велик по объему, но не попасть под очарование записанной здесь музыки трудно. Здесь есть и темповые композиции, и лиричные баллады, дающие возможность оценить весь спектр мастерства Эсмы Реджеповой. Вещи Nune Brothers, коллектива, стремительно набирающего популярность в Македонии, несколько отличаются от записей с Эсмой. Те более аутентичны, в то время, как Nune Brothers в своих песнях представляют симбиоз фолка с поп-музыкой, и даже поют по-английски. Тем не менее, и то и другое слушать и приятно, и познавательно.

© & (p) 2021ARC Music

10 tks / 36 mins

(Filip Nunevski- tp, voc (tks 4, 5, 7); Rade Nunevski- sax, cl, voc (tk 3); Goran Gesovski - bass g; Dejvid Demir- g; Saso Stojanovski- dr; Viktor Filipovski- perc; Todor Ushitkov- keyb; Esma Redžepova Teodosievski – voc( tks 1, 2, 4, 6, 8, 10); Ana Kostadinovska & Sara Projkovska- backing voc (tks 3, 5, 8, 10); Tair Alus- vi (tks 4, 10);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Македония
музыкальный стиль
балканская музыка

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Anuang’a Fernando & Maasai Vocals - Maasai Footsteps

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Кения
  • музыкальный стиль: африканская музыка
Кочевники-скотоводы масаи – наверное, самый известный за пределами своего континента народ Восточной Африки. Именно кочевой образ жизни масаев способствует тому, что их традиционная культура в меньшей степени размывается перед натиском ...
подробнее
12.03.2021

Belmondo Quintet - Brotherhood

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Франция
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Совсем недавно, анонсируя «гибридный» джазовый фестиваль в польском Щецине, мы называли в числе его хэдлайнеров французский Belmondo Quintet. И вот этот ансамбль – уже в нашем «CD-обзоре» со своим новым, пятым по счету, альбомом ...
подробнее
06.03.2021

Berta Moreno - Tumaini

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Аргентина, Испания, Куба, Латвия, Франция, Гвинея-Бисау
  • музыкальный стиль: этно-джаз
Если подыскивать самый яркий пример глобализации в современной музыке, то альбом Tumaini от Берты Морено подходит для этой цели просто идеально. Саксофонистка и композитор Берта Морено – испанка, уроженка Мадрида, которая живет и работает ...
подробнее
29.03.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com