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Esma Redžepova and Nune Brothers - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen
14.04.2021
Эсму Реджепову (1943-2016) называли «цыганской королевой». Дочь бедного сапожника из Скопье, она сумела стать выдающейся исполнительницей, визиткой своей страны, тогда еще Югославии. Эсма приятельствовала с коммунистическим лидером Тито, неоднократно выступала перед главами государств и правительств, снималась в кино. Долгие годы она выступала в ансамбле своего мужа Стево Теодосьевского. Но и после его смерти в 90-е годы, и после распада Югославии она осталась заметной фигурой не только в музыке. Эсма всегда выступала в поддержку прав цыганского меньшинства в Македонии, после кризиса в Косово развернула активную борьбу в поддержку беженцев из Косово. Дважды македонское правительство выдвигало ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира. И хотя Нобель ей не достался, значение этой личности на Балканах трудно переоценить.
В последние годы жизни Эсма выступала и записывалась с молодым ансамблем Nune Brothers, воглавляемым братьями-духовиками Филипом и Раде Нуневскими. Очередная сессия звукозаписи с Nune Brothers состоялась в 2016 году в Скопье. Тогда они записали шесть композиций. Никто не знал, что эта сессия окажется последней в жизни Эсмы Реджеповой. Через пару месяцев после той сессии, в декабре 2016 года Эсма умерла от диабета.
В 2020 году братья Нуневские решили издать те записи, дополнив их четырьмя другими композициями. Так родился альбом с говорящим названием - My Last Song – A Tribute to Macedonia’s Gypsy Queen. ОН не очень велик по объему, но не попасть под очарование записанной здесь музыки трудно. Здесь есть и темповые композиции, и лиричные баллады, дающие возможность оценить весь спектр мастерства Эсмы Реджеповой. Вещи Nune Brothers, коллектива, стремительно набирающего популярность в Македонии, несколько отличаются от записей с Эсмой. Те более аутентичны, в то время, как Nune Brothers в своих песнях представляют симбиоз фолка с поп-музыкой, и даже поют по-английски. Тем не менее, и то и другое слушать и приятно, и познавательно.
© & (p) 2021ARC Music
10 tks / 36 mins
(Filip Nunevski- tp, voc (tks 4, 5, 7); Rade Nunevski- sax, cl, voc (tk 3); Goran Gesovski - bass g; Dejvid Demir- g; Saso Stojanovski- dr; Viktor Filipovski- perc; Todor Ushitkov- keyb; Esma Redžepova Teodosievski – voc( tks 1, 2, 4, 6, 8, 10); Ana Kostadinovska & Sara Projkovska- backing voc (tks 3, 5, 8, 10); Tair Alus- vi (tks 4, 10);)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Македония
музыкальный стиль
балканская музыка
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