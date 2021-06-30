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Jessica Ackerley & Daniel Carter - Friendship: Lucid Shared Dreams and Time Travel
30.06.2021
На обложке альбома они выглядят, как внучка с дедушкой. Что ж, по возрасту Джессика Аккерли действительно годится Даниэлю Картеру во внучки. Живущая в Нью-Йорке канадская гитаристка свой дебютный альбом записала только в 2017 году. Friendship: Lucid Shared Dreams and Time Travel для нее первый альбом на 577 Records. 76-летний мультиинструменталист-духовик Дэниел Картер только на этом лейбле издал с полтора десятка работ, а общая его дискография (без учета коллабораций) перевалила за полсотни альбомов. Но объединяет этих людей главное – любовь к джазу свободной формы и импровизационной музыке. И если Картер по праву считается легендой этого направления, то Аккерли уверенно строит свою артистическую карьеру в том же русле.
Их первый совместный альбом с длинным названием, отражающим теплые отношения, сложившиеся у музыкантов, создавался летом 2020 года и увидит свет 10 сентября 2021 года. Это чисто акустическая работа. Джессика играет на обычной гитаре, а Дэниел выступает во всеоружии своего духового арсенала: тут и саксофоны, и флейта, и труба, и кларнет. Но не ждите от этого альбома буйства инструментальных красок. С помощью своих инструментов Аккерли и Картер ведут разговор – спокойный, экономный, в минималистичных традициях. Это свободная импровизация, но музыканты никуда не спешат. В разных пьесах Картер играет на разных инструментах, но дух музыки от этого не меняется. Игра же Аккерли порой вообще напоминает треньканье на гитаре начинающего. Но чудесным образом в дуэте слушать эту музыку, следить за вариативностью звучания, оказывается очень интересно. Это такой «мягкий» вариант фри-джаза, вполне доступный и не раздражающий ухо даже тех, кому фри-джаз кажется чем-то хаотичным, нервным и агрессивным. Мудрость зрелого мастера и чуткость молодой гитаристки делают Friendship: Lucid Shared Dreams and Time Travel работой весьма тонкой: за внешней простотой тут прячутся и глубина, и креативность, и высокое искусство.
© & (p) 2021 577 Records
8 tks / 51 mins
(Daniel Carter – saxes, fl, tp, cl; Jessica Ackerley – ac.g;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада,
США
музыкальный стиль
авангард
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