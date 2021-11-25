The Cookers - Look Out!

Представление этого альбома имеет смысл начать с небольшой ретроспекции. Итак, 1965 год. Два апрельских концерта комбо с участием двух ведущих трубачей эры хард-бопа, Фредди Хаббарда и Ли Моргана, в одном из клубов Бруклина лейбл Blue Note превратил в альбом The Night of the Cookers. Альбом запомнился многим, и даже все последующие метаморфозы джазовой истории эту память не стерли. В 2001 году сайдмен и аранжировщик Хаббарда, трубач Дэвид Вайс организовал новый концерт с участием трех ветеранов, игравших 35 лет назад с Хаббардом и Морганом, под девизом «Возрождение Cookers». Успех концерта вызвал соблазн сделать группу постоянной. После ряда экспериментов, выливавшихся в тривиальную формулу «сыграли-разбежались», к 2007 году ему удалось собрать состав The Cookers, оказавшийся жизнеспособным. Эта группа, несмотря на сложности с координацией планов отдельных участников, записывает альбомы, ездит в концертные туры и на фестивали, словом, живет, живет до сих пор, и Look Out! стал уже шестым ее альбомом (и первым за последние пять лет).
Состав The Cookers своеобразен. Это септет, где в основе - музыканты, которым в упомянутом выше 65-м году было по 20-25 лет, музыканты для которых Хаббард и Морган были примером для подражания, которые сохранили верность идеям хард-бопа, и которые с удовольствием играют эту музыку и сегодня, когда они стали ветеранами джаза. Таких в The Cookers пятеро, и самый старый в этом составе – басист Сесил МакБи (р.1935). Эту пятерку дополняют двое «молодых пацанов»: организатор и идейный вдохновитель создания группы Дэвид Вайс (р.1964) и Дональд Харрисон (р.1960), присоединившийся к The Cookers в 2013 году. Играют они исключительно авторскую музыку, которую пишут Харпер, МакБи и Кейблс, а аранжирует для септета Вайс. «Переднюю линию» группы составляет высококлассная по уровню команда духовиков: саксофонисты Билли Харпер и Дональд Харрисон плюс трубачи Дэвид Вайс и Эдди Хендерсон, а в ритм-группу входят пианист Джордж Кейблс, басист Сесил МакБи и ударник Билли Харт. Если вы слушаете джаз давно, то эти имена говорят для вас сами за себя, если вы неофит, то просто поверьте, что эти люди – живая история джаза последнего полувека, только перечисление всех их коллабораций составит солидную джазовую энциклопедию. И еще одно.
В Look Out! вас ждет встреча с коллективом во многом уникальным. Да, то, что они играют можно назвать джазовым мейнстримом. Но и мейнстрим сегодня неоднороден. Он вобрал в себя элементы и фри-джаза, и джаз-рока, и флирта с академической музыкой. The Cookers играют чистый, почти беспримесный хард-боп, тот джаз, каким он был в те самые 60-е годы, когда в зените славы находились Хаббард и Морган. Тем и интересен этот состав и музыка, которую они предлагают нам в Look Out! Хорош здесь каждый из семи треков, но особо выделю все-таки композицию Somalia Харпера, «африканский» характер которой музыканты подчеркивают «африканским» хоровым вокалом. И последний штрих к этому альбому: в 2022 году двое участников The Cookers, Дональд Харрисон и Билли Харт получат самое почетное в США звание для ныне здравствующих джазменов: NEA Jazz Master.
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