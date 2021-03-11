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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Branko Galoić - Ples slobode /Danse de la Liberté

11.03.2021

Branko Galoić - Ples slobode /Danse de la Liberté
Хорватский композитор, гитарист и исполнитель собственных песен Бранко Галоич родился еще в единой Югославии в 1973 году, в городке Иванич Град недалеко от Загреба. Кровавый распад этой страны обернулся для Бранко многочисленными странствиями: в 2000 году он перебрался в Амстердам, потом какое-то время жил в Берлине, а сейчас живет в Париже. И везде он продолжал заниматься любимым делом – музыкой, везде записывал альбомы с местными музыкантами. Представляемый сегодня уже седьмой его альбом Ples slobode /Danse de la Liberté Бранко готовил с участием своих прежних коллег-музыкантов и новых партнеров. Записи происходили в городах четырех стран с участием большой интернациональной команды музыкантов. Тут и его недавний партнер по дуэтному альбому OneWithTheWind (2018), изданному в Париже, португальский гитарист Франсишку Кордовил, и брасс-бэнд из Амстердама, и иранский барабанщик, и музыканты с родных Балкан.

Сам Галоич говорит об этом так: «Музыка отражает мое видение мира. То, что этот альбом был записан с участием сербов и боснийцев – случайность, а не преднамеренный подбор исполнителей. Но, тем не менее, это выглядит, как акт протеста против безудержного национализма, расцветшего в наши дни, против анти-миграционных действий и против политических манипуляций, господствующих сегодня в мире».

Очень достойные слова, подкрепленные не менее достойной музыкой. В ее основе – родной для Бранко балканский фольклор, легко узнаваемый в таких треках, как Danse de la liberté или Skakavac для тех, кто ранее слышал музыку Горана Бреговича или Эмира Кустурицы. В балканские краски облекает Бранко не только темповые пьесы с характерным скачущим ритмом, но и, скажем, такую балладу, как Rain Drops. Вместе с тем в его музыке есть вещи, где слышатся и латинские мотивы, и чисто роковые ритмы, вроде If You Want to Love Me с гитарой а-ля Карлос Сантана или Rebirth. Час музыки с Бранко Галоичем и его друзьями пролетает стремительно и оставляет очень приятное, позитивное послевкусие. Стоит услышать!



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15 tks / 62 mins

(Branko Galoić - ac.g, el.g, voc; Francisco Cordovil – nylon string solo g; Naghib Shanbehzadeh – dr, perc; Jasmin Ljutić – ac.b, el.b; Emilie Loeuil Labarchede – cello; Merima Kljućo – acc; Jelena Milušić – lead voc; Asa Peičić – sax, fl; Nicola Cverković – tp; Slobodan Veselinović – tenor; Igor Plzak – dr; Merel Schoutendorp – tuba; Sandra Tadić, Yvette Baco, Anne-Lise Vouakouanitou – backing voc;)

Линк предоставила Sabina Schebrak, CultureWorks

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина
музыкальный стиль
балканская музыка, этно-джаз

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