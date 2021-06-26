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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Daniele Cavalca - Lights of Red Island

26.06.2021

Daniele Cavalca - Lights of Red Island
Барабанщик и композитор Даниэле Кавалька до сих пор был мне знаком по участию в Claudio Scolari Project, оригинальном ансамбле, организованном в 2008 году двумя барабанщиками: Клаудио Сколари и Даниэле Кавалька. На нашем сайте публиковались рецензии на, соответственно, четвертый и пятый альбомы этого коллектива: Upside Down и Cosmology. Но если говорить о Даниэле, то его творчество не ограничивается участием в Claudio Scolari Project. Он участвует и во многих других проектах, как в Италии, так и в США, а в 2016 году организовал one man band проект, и под именем Dan Cavalca выпустил EP The 4 Seasons и альбом Cinematic.

Его новая работа связана сразу с двумя проектами – собственным сольным и вышеупомянутым Claudio Scolari Project. Дело в том, что Даниэле обратился к одному из более ранних и весьма успешных альбомов Claudio Scolari Project под названием Colors Of Red Island (2010), полностью переаранжировал его программу, изменил ряд мелодических и, особенно, ритмических акцентов и представил эту работу преображенной под названием Lights of Red Island.

Надо сказать, прислав линк к этому альбому, Даниэле поставил автора этих строк в довольно щекотливое положение. Тот альбом Claudio Scolari Project 2010-го года я не слушал, и оказался в положении кинокритика, который должен писать о римейке известного фильма, будучи незнакомым с оригиналом. Путей намечалось два: прослушать еще и Colors Of Red Island или забыть о нем и слушать Lights of Red Island, как абсолютно независимую работу. Я выбрал последний вариант.

Единственной связью с тем старым альбомом осталось сравнение хронометража. Хотя Кавалька добавил к программе еще один, бонусный трек Hymn Of The Inventions, общий объем звучания уменьшился чуть ли не в два раза. Даниэле словно «подсушил» старые композиции, убрал из них все, показавшееся лишним и «одел» неизменный «скелет» в новый «мышечный каркас», преимущественно за счет широкого применения электроники. Результатом стал альбом, в звучании которого электроника главенствует, при этом примеряя разнообразнейшие стилистические одежды – от «космического» эмбиента, джаза, квази-классики и до поп-музыки: Emotion Appearance выглядит вполне дискотечным шлягером. О сравнении старой и новой версии пусть судят те, кто знаком с обеими, для меня же Lights of Red Island стал просто интересной и достойной работой.



© & (p) 2021 Principal Records

12 tks / 39 mins

Линк предоставил Daniele Cavalca

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
кроссовер, эмбиент

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