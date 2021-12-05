Gaudenz Badrutt & Ilia Belorukov - Sauerkraut

Басист, композитор, педагог и бэнд-лидер Дэйв Цинно уже не первый год входит в ростер музыкантов, сотрудничающих с лейблом Whaling City Sound, и наши читатели не раз встречали это имя в обзорах его релизов на сайте. Два года назад ...