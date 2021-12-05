Gaudenz Badrutt & Ilia Belorukov - Sauerkraut

Этот альбом два мастера экспериментальной музыки, швейцарец Гауденц Бадрутт и россиянин Илья Белоруков, записали в марте 2019 года на родине Гауденца, в городе Биле, а также в Женеве. Выпущен же альбом лейблом Ильи Intonema Records 23 ноября 2021 года. Как видите, пострекординговая обработка записей заняла довольно много времени. Почему – знают только создатели этой работы.
А теперь позволю себе пошутить. С датой они подгадали весьма удачно: зима близко!, - как сказали бы Старки из известной саги Джорджа Мартина. Зимой, как известно, стоит употреблять побольше витаминов. Не знаю, как в Швейцарии, но в наших краях одним из главных зимних источников витаминов является квашеная капуста. Именно так, Sauerkraut («Квашеная капуста») назвали этот проект Гауденц и Илья. Более того, названия трех треков записи воспроизводят последовательно сам процесс приготовления полезного продукта – от подготовки сырья до шинкования и собственно процесса квашения (ферментации). Да и день выпуска альбома подобрали правильно: это был вторник. По крайней мере, у нас, в Беларуси, считают, что для закваски капусты надо выбирать «мужской» день, так что вторник – то, что надо!
Имя петербуржца Ильи Белорукова нашим постоянным читателям известно неплохо. На сайте рецензировались многие его работы – с еще тех времен, когда Илья играл преимущественно на саксофоне до нынешних, когда его основным средством звукоизвлечения стал модулярный синтезатор. А вот Гауденц Бадрутт впервые гостит на наших страницах, поэтому о нем – немного подробнее. Начинал он, как пианист, исполняя современную академическую музыку, но затем перешел к электроакустическим экспериментам, используя технику сэмплинга и разнообразные электронные приборы. Бадрутт – участник множества фестивалей авангардной электронной музыки по всему миру. Особенно много он работает в дуэте с аккордеонистом Йонасом Кохером. Порой к этому дуэту присоединяются и новые партнеры. Так, в 2013 году впервые музыканты сыграли втроем с Ильей Белоруковым, а год спустя Intonema выпустила их совместный альбом Rotonda. Альбом Sauerkraut знаменует новый этап сотрудничества Бадрутта и Белорукова, уже в дуэте.
Сам Илья описывает эту работу так: «Альбом Sauerkraut представляет собой документ свободной импровизации в крайне широких рамках от едва слышных полевых записей и шумового редукционизма до оглушительного хаоса электрических процессов живого сэмплинга и модуляций синтезатора.» Первая часть альбома, Chaff – самая короткая и самая «тихая», здесь особенно много практически беззвучных лакун и тех самых «едва слышных полевых записей». Вторая часть, Cutters, - наиболее энергичная и, если так можно выразиться, наиболее регулярная с точки зрения организации звука. Наконец, почти получасовая Fermentation – это океан непредсказуемости, столкновение самых разнообразных электронных звучаний и шумов в рамках абсолютно свободной импровизации. Что ж, для поклонников электроакустического авангарда результат выглядит весьма качественным. Капуста удалась! Приятного аппетита!
© & (p) 2021 Intonema Records
3 tks / 41 mins
(Gaudenz Badrutt - int. feedback, fx, live sampling; Ilia Belorukov - modular synth, field recordings;)
Линк предоставил Ilia Belorukov
Леонид АУСКЕРН