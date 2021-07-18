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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Adi Meyerson - I Want To Sing My Heart Out In Praise of Life

18.07.2021

Adi Meyerson - I Want To Sing My Heart Out In Praise of Life
Уже дебютный альбом американской израильтянки, басистки и композитора Эйди Мейерсон Where We Stand (2018) оставил очень приятное послевкусие – и не только у меня: он получил очень хорошую прессу. Я же в той рецензии отмечал в конце: «В целом же альбом не похож на робкие первые шаги дебютантки. Эта музыка выдает зрелого музыканта, как инструменталиста, так и композитора, так что Эйди Мейерсон вполне может записать эту работу в свой актив и … готовиться к всегда более трудному второму альбому.». Что ж, второй альбом готов, и на суд публики Мейерсон представляет I Want To Sing My Heart Out In Praise of Life.

Это концептуальная работа, сюита в шести частях, посвященная жизни и творчеству очень необычной японской художницы Яеи Кусама (р. 1929). С юных лет страдая психическими расстройствами, она тем не менее выработала собственный стиль, некую смесь минимализма с абстракцией, приобрела мировую известность орнаментами в горошек и фаллическими выступами, покрывающими самые разнообразные предметы. Кусама также пишет прозу и стихи, и, несмотря на преклонный возраст, по-прежнему творчески активна. Мейерсон побывала на ее выставке в Нью-Йорке в 2017 году, была поражена ее творчеством, а также тем, что и она, как и Кусама – синестетик. Это странное, малоизученное явление отклика раздражения одних сенсорных систем человека на другие. Грубо говоря, художник «слышит» цвет, а музыкант «видит» звук. Синестетиками были, к примеру, Скрябин и Набоков. Именно со времени знакомства с искусством Кусамы Эйди начала работать над посвященной ей музыкой.

По сравнению с первым альбомом рядом с ней остался только ударник Куш Абадей (связка бас-ударные, как вы понимаете, особенно чувствительна к изменениям, тут понимающий тебя партнер важен вдвойне). Мейерсон ввела в сопровождающий ансамбль трио духовиков, пианиста, а также использовала вокалистов и мелодекламатора. Состав сложный, да и музыка нового альбома не проста – подстать теме. Сама Эйди видит I Want To Sing My Heart Out In Praise of Life, как «молитву за тех, кто ощущает неполноту собственной жизни. Это также напоминание всем живущим, что жизнь – это дар, который достоин благодарности». Насколько адекватно столь высокие темы отразились в музыке – судить слушателям, но лично мне симпатичен сам факт обращения к ним Эйди Мейерсон.



© 2021

6 tks / 38 mins

( Adi Meyerson – b; Marquis Hill – tp; Anne Drummond – fl; Lukas Pino – bass cl, sax; Sam Towse – keyb; Kush Abadey – dr; Eden Girma – spoken words; Sabeth Perez, Camille Thurman – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
современный джаз

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