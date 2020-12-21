Harold Mabern / Mike Clark / Leon Lee Dorsey - Thank You, Mr. Mabern!

Эта запись была сделана в июле 2019 года. Басист и продюсер Леон Ли Дорси пригласил сделать совместную запись известного хард-бопового пианиста Хэролда Мэйберна, последователя Ахмада Джамала и Финеаса Ньюборна, уважаемого ветерана и одного из лучших мастеров соул-джаза и блюза, которые он впитал со времен своего детства в Мемфисе. Как говорит сам Дорси, ранее он играл вместе с Мэйберном в октете Джорджа Коулмена, несколько раз работал с ним в формате квартета, но вот совместно записываться им ранее не доводилось.
Басист и пианист недолго искали «третьего», то есть ударника. Дорси до того не раз выступал вместе с другим легендарным джазменом, бывшим участником хэнкоковского Headhunters Майком Кларком, который не раз выступал с исполнителями блюза и ритм-энд-блюза. Кларк и Мэйберн сразу понравились друг другу и трио составилось очень удачно.
Программа была отыграна с огоньком, 83-х летний Мэйберн будто сбросил с плеч груз лет и играл необычайно живо и с явным удовольствием. И кларк, и Дорси старались соответствовать. А через два месяца Хэролда Мэйберна не стало. И так получилось, что эта запись стала для него последней. В январе 2021 года Дорси издает ее на своем лейбле и теперь вы понимаете, почему он назвал этот альбом Thank You, Mr. Mabern!
В программе альбома девять треков. Пожалуй, наиболее эффектно Мэйберн играет в композициях, наиболее близких ему по духу: стартовой пьесе, его собственной композиции с альбома на Prestige 1969 года Rakin’ and Scrapin’ с густым блюзовым ароматом, типичной соул-джазовой и очень известной пьесе Херби Хэнкока Watermelon Man и энергичной композиции Фэтса Домино I’m Walkin. Но мастер легко проникается духом авторской версии и в куда более лиричной и также очень популярной пьесе Эрролла Гарнера Misty, а также в джазовом вальсе Фрэнка Фостера Simone. Зато в знаменитой теме Гершвина Summertime музыканты отошли от канонического варианта весьма далеко с продолжительным соло на контрабасе Дорси и финальным соло на ударных Кларка. В целом – разнообразная, интересная программа и отличный трибьют ушедшему мастеру джаза.
© & (p) 2021 JazzAvenue Records
9 tks / 53 mins
(Harold Mabern – p; Mike Clark – dr; Leon Lee Dorsey – b;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН