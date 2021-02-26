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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

TuneTown - Entering Utopia

26.02.2021

TuneTown - Entering Utopia
Новая встреча с Эрнесто Червини в роли действующего музыканта, а не руководителя промо-агентства, которое в последние годы регулярно знакомит наших читателей с новинками канадского джаза. Канадский композитор и барабанщик сравнительно недавно стал обладателем премии Джюно – канадского эквивалента Грэмми за свой альбом Abundance (2019) с проектом Turboprop. На сей раз представляем другой проект с его участием: TuneTown. Это импровизационное трио, где Червини играет вместе с саксофонистом Келли Джефферсоном и басистом Арти Ротом.

Впервые эти музыканты сыграли вместе еще в 2005 году, а трио TuneTown возникло десять лет спустя, в 2015 году. Альбом Entering Utopia – второй в истории коллектива, но записывался он в ту же сессию, что и дебютный альбом There From Here. Программу альбома составили 12 треков, большинство из которых составили сочинения Червини, несколько пьес басиста Рота, несколько коллективных композиций и пара каверов, из которых выделяется известная пьеса Чарли Паркера Cheryl – именно в ней Эрнесто сыграл большое развернутое соло. А открывает программу его же пьеса Hello, Today, в которой трио сразу предъявляет свои сильные стороны. Эффектная сольная импровизация Джефферсона на саксофоне, которую затем подхватывают его коллеги, демонстрируя отличное взаимопонимание на фоне того, как саксофон ведет основную тему. Пьеса живая, энергичная, с хорошим драйвом и несомненной креативностью всех музыкантов TuneTown. Очень теплой и лиричной оказалась другая композиция Червини с ивритским названием Layla Tov, колыбельная сочиненная автором в честь рождения его племянника. В балладном духе звучит и другая пьеса, Memories Remain, но здесь основным настроением является не умиление, а грусть – ее написал Арти Рот в память об умершем друге. Ну, и конечно, нельзя не обратить внимание на финальный трек Blue Gardenia, где Эрнесто Червини вспомнил о том, что когда-то начинал свой путь в музыке с духовых – и сыграл в этой композиции на бас-кларнете.

Кит Блэк из Winnipeg Free Press, говоря о TuneTown, вспоминает составы Сонни Роллинса и Ли Коница конца 50-х годов. Возможно, тут действительно есть сходство. Но саунд канадского трио вовсе не застрял в пятидесятых. Это полнокровный современный джаз, даже с легкой склонностью к авангарду, разнообразная по тематизму и весьма креативная музыка, которая, обыгрывая название альбома, делает путешествие в Утопию весьма приятным.



© & (p) 2021 Three Pines Records

12 tks / 47 mins

(Kelly Jefferson – ts, ss; Artie Roth – ac.b; Ernesto Cervini – dr, perc, bass cl;)

Линк предоставил Ernesto Cervini

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз

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