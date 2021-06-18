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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Joaquín Muro - Oximoron

18.06.2021

Joaquín Muro - Oximoron
Новый портрет в галерее аргентинского джаза от ears&eyes Records. На сей раз это молодой трубач из Буэнос-Айреса Хоакин Муро (р. 1992). Музыкант окончательно остановился на трубе, когда ему уже было 18, а вообще начал заниматься музыкой в 9 лет и тогда это были ударные. Муро – выпускник столичной Консерватории им. Мануэля де Фальи. И в годы учебы, и после них он активно играл в различных составах у себя на родине, включая Richard Nant’s Big Nant своего консерваторского педагога. В качестве сайдмена Муро участвовал в записи нескольких альбомов, а в 2020 году, в период пандемического локдауна, сформировал собственный квартет, в который вошли пианистка Пиа Эрнандес, басистка Диана Ариас и ударник Мартин Фрайберг. В этом же году и был записан дебютный альбом Oximoron, представляемый нашим читателям.

Помимо основного квартета, в его записи принимало участие и несколько гостей, включая уже известную нашим читателям талантливую саксофонистку Камилу Неббия. Все семь пьес Oximoron аранжированы Хоакином Муро, он же написал шесть из них. Его музыка – весьма привлекательная смесь современного джаза с использованием сложной метрики, элементов свободной импровизации (особенно в Venus in Escorpio) и фольклорных мотивов. С последними связаны три композиции, La Tierra Colorada Y Las Manos, La Séptima и самая длинная (одиннадцать минут) пьеса альбома Vidala para el Velorio del Angelito, где Хоакин использует характерные мотивы традиционных танцев, популярных на северо-западе Аргентины. Если говорить о его собственной манере игры, то пресс-релиз от лейбла отмечает в ней влияние таких трубачей, как кубинец Хорхе Вистель и американец Эмброуз Акинмюзир. К этим двум именам я бы еще добавил Тома Харрелла. Что же касается самых интересных пьес альбома, то, как вы понимаете, это вопрос субъективный. Но лично я особо выделил бы стартовую Perro Siberiano, где Муро сразу громко заявляет о себе и как исполнитель, и как композитор, и уже упомянутую La Séptima, где вы сможете услышать также звучание традиционного аргентинского басового барабана бомбо легуэро.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

7 tks / 53 mins

(Joaquin Muro – tp, flg; Pia Hernandez – p; Diana Arias – b; Martin Freiberg – dr; with Camila Nebbia – ts (tk 2); Pablo Quiñones - bombo leguero (tks 4,5); Patricio Bottcher – bass cl, ss (tk 4);)

Линк предоставил Matthew Golombisky, ears&eyes Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз

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