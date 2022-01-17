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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

George Nazos - Σymposium For Peace

17.01.2022

George Nazos - Σymposium For Peace
Имя гитариста Джорджа Нацоса впервые появилось на наших электронных страницах в 2020 году. Он участвовал в записи и был со-продюсером альбома Capturing Clouds американо-израильской вокалистки Тамуз Ниссим, который мне довелось рецензировать. Тогда я еще не знал, что Джордж – супруг Тамуз. Не знал я тогда и то, что Джордж – это американизированная форма имени Нацоса, а родился он в Афинах и звали его на родине Гиоргос Нацос.

Его путь к музыкальной карьере не совсем обычен. В 2004 году Гиоргос закончил университет в Афинах, специализируясь в области истории и политических наук, и лишь потом решил, что все-таки главное место в его жизни должно принадлежать музыке. Покорять музыкальные вершины он отправился сначала в Швейцарию, в Берн, а затем в Нидерланды, в Роттердам, где в 2009 году получил в местной консерватории степень бакалавра в области джазового исполнительства на гитаре. Нацос еще в годы учебы начал активно выступать со своим трио, а вернувшись в Грецию, стал участником многих джазовых фестивалей, преподавал, а в 2013 году вместе с Тамуз Ниссим участвовал в записи ее дебютного альбома и написал для него одну композицию. С 2015 года Нацос живет в Нью-Йорке, много выступает в самых престижных клубах джазовой столицы мира, именно здесь он стал теперь Джорджем Нацосом.

Σymposium For Peace (первая буква названия, взятая из греческого алфавита, словно напоминает о происхождении музыканта) – его второй альбом. Записал его Джордж в формате трио с участием известного басиста Харви Эс (он не первый раз сотрудничает и с Нацосом, и с Ниссим) и ударника Джо Аббы. Конечно же, супруга также приняла участие в этом проекте: ее силлабический вокал безусловно украсил две композиции Джорджа: The Chase и Hope. Но и инструментальная часть альбома хороша сама по себе. Композиции Нацоса и сама манера его игры своеобразны: в них очень много «воздуха», саунд прозрачен и, не случайно, по большей части он предпочитает пьесы балладного плана, с красивыми, запоминающимися мелодиями. Образцовыми в этом плане я назвал бы Santie и Back To Life. Впрочем, в программе можно найти вещи и с вполне драматическим сюжетом, например, Si Lala с ее неожиданной кодой. Открывает альбом Нацос сыгранной без аккомпанемента пьесой A Warm Welcome, но в дальнейшем и Харви Эс, и Абба весьма активно поддерживают своего лидера. Правда, на мой взгляд, гитара царствует во всех треках несколько в ущерб ансамблевому звучанию. Что ж, в этом проекте Нацос увидел «баланс сил» именно таким. Это право автора и лидера трио, возможно, в новых работах мы услышим и нового Нацоса.

© & (p) 2021

13 tks / 52 mins

(George Nazos – g; Harvie S – b; Joe Abba – dr; Tamuz Nissim – voc (tks 10, 11);)

Линк предоставил George Nazos

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, Израиль, США
музыкальный стиль
современный джаз


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