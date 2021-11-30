London Tango Orchestra - Abrazo Abierto

Биг Бен на обложке и название коллектива London Tango Orchestra однозначно определяют его географические координаты. Танго – и Великобритания? – вы можете удивиться. Альбион никогда не числился среди важнейших центров этой родившейся в Аргентине музыки. И, наверное, такой коллектив не возник бы, если бы не скрипачка Кэролайн Пирсолл и ее огромная любовь к этой музыке. Еще на выпускном экзамене в консерватории Бирмингема она исполнила знаменитую пьесу Пьяццолы Le Grand Tango. С новеньким дипломом Кэролайн отправилась в европейскую столицу танго – Париж, где продолжила совершенствоваться в исполнении танго. Вернувшись на родину, Пирсолл основала в 2008 году London Tango Orchestra, ставший первым коллективом такого рода на Британских островах. Первый альбом Primeros Pasos ее ансамбль выпустил в 2014 году. И вот, семь лет спустя подошел черед для новой работы: Abrazo Abierto, что в переводе с испанского означает «С раскрытыми обьятиями».
При записи этой работы в составе London Tango Orchestra мы обнаруживаем известного аргентинского вокалиста Гильермо Розентхулера (пять треков из двенадцати – с вокалом) и живущего в Великобритании прекрасного польского аккордеониста Бартоша Гловацкого, играющего самую разнообразную музыку – от Скарлатти до Губайдулиной. В Abrazo Abierto он играет, естественно, на бандонеоне, инструменте неразрывно связанном с танго. Помимо них в записи участвовали скрипачки, пианисты, контрабасист, альтистка и виолончелист. Заметьте, гитара в инструментарии коллектива отсутствует.
Что до программы альбома, то она удовлетворит самого требовательного поклонника танго. Здесь представлено и классическое танго, танго нуэво. Для кого-то (в том числе и для меня) сюрпризом стал вполне жизнерадостный и даже веселый образчик этой музыки: Al Amigo Pablo Rago современного аргентинского скрипача Рамиро Галло. Есть здесь и пьесы не самых известных у нас композиторов: Агустина Барди, Николаса Фортаны и других. Но, конечно же, центральное место в программе занимает музыка Астора Пьяццолы. Открывает альбом грустная тема Adios Nonino, которую Пьяццола сочинил после смерти своего отца. Есть тут и его знаменитая Soledad, и две композиции с музыкой Пьяццолы на слова великого Хорхе Луиса Борхеса: El Titere и Jacinto Chiclana. Страсть, эмоциональность, сладкая грусть и эротизм – все, за что любят и ценят танго, музыканты London Tango Orchestra во главе с Кэролайн Пирсолл исполняют с большим мастерством и подлинной любовью к этой замечательной музыке.
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