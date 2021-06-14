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Al Hammerman - Just a Dance
14.06.2021
The Great American Songbook вовсе не завершена, ее вполне можно пополнить и сегодня – так считает композитор и автор текстов к собственной музыке Эл Хаммерман из Сент-Луиса и доказывает это своим уже пятым по счету альбомом Just a Dance. Эл сочинил свою первую песню в 12 лет, а первый мюзикл – немногим позже, и не перестает этим заниматься по сей день.
Just a Dance – альбом его новых песен, для записи которого Эл привлек целую команду вокалистов и вокалисток и солидный инструментальный состав с духовыми и струнными. Все свои песни Хаммерман строит на основе джазовых гармоний, укутывая это ядро оболочкой из блюзовых, поп и латинских мелодий, стремясь сделать их как можно более запоминающимися. И у него получается! Строго говоря, Хаммерман в своем творчестве достаточно успешно воспроизводит «большой стиль» 30-х и 40-х годов – но на современном материале. Даже если вы не большой поклонник подобной музыки, вам трудно будет отказать сочинителю из Сент-Луиса в высоком мастерстве, которого он достиг в избранном направлении. Во многом пером Эла водит его муза – супруга музыканта Джулия, которой он посвящает большинство своих лирических песен. К портрету этого талантливого музыканта надо добавить, что доходы от всех своих концертов он отдает на благотворительные цели. Дело в том, что по основной профессии Эл Хаммерман – радиолог, и музыка – это то, чем он занимается «для души» - и весьма успешно!
© & (p) 2021
13 tks / 50 mins
(Erin Bode, Feyza Eren, Arvell Keithley, Brian Owens, Alan Ox - voc; Valencia Branch, Amber Sweet – background voc; Mark Maher – keyb; Phil Ring – g; Zeb Briskovich – b; Miles Vandiver – dr; R. Scott Bryan – perc; Jason Swagler, Ben Reece – as; Ben Reece – ts, fl; Andy Tichenor, Garrett Schmidt – tp; Cody Henry, Jim Owens – tb; Abbie Steiling, Emily Rockers Bowman – vi; William Bauer – viola; Andy Hainz – cello;)
Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим
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