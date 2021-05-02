Noa Fort - Everyday Actions

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Noa Fort - Everyday Actions

02.05.2021

Noa Fort - Everyday Actions
В 2018 году живущая в США израильская вокалистка, пианистка и музыкальный терапевт Ноа Форт выпустила свой дебютный альбом No World Between Us. На нашем сайте публиковалась рецензия на эту работу вместе с подробностями биографии Ноа, все это легко найти на сайте, поэтому сейчас, говоря о ее новой работе Everyday Actions, мне не хочется повторяться. А вот избежать каких-то сравнений с предыдущим проектом в любом случае не получится…

Итак, Everyday Actions. Этим альбомом Ноа дебютирует на независимом авангардном лейбле ears&eyes Records. Состав музыкантов в основном остался тем же, что и в No World Between Us, только на басу Зака Лобера сменил Дэн Лумис, известный музыкант, работавший, к примеру, с трио Джоэля Фрама и трио Вадима Неселовского. Если, говоря о No World Between Us, я отмечал, что пение Ноа Форт очень далеко от стандартного джазового репертуара, то сейчас можно констатировать, что Ноа отдрейфовала от него еще радикальнее. Лишь в одном треке в новом альбоме, The Stories We Tell, Форт поет конкретный текст, в остальных случаях – это вокальная силлабическая импровизация, не имеющая ничего общего ни с оперным вокализом, ни с джазовым скэтом. Голос для Ноа – это такой же инструмент, как фортепьяно, и обоими инструментами она умело пользуется для трансляции своих эмоций, мыслей и воспоминаний.

Не знаю, навеяна ли стартовая пьеса Endless Tea Party с остинатным повторением одной музыкальной фразы «Алисой в стране чудес» Льюиса Кэрролла, но и голос, и фортепьяно, и работа партнеров Форт сразу задают определенный авангардный акцент всему, что последует за этой композицией. Tunnels и Deeping показывают, что в композиционном плане Форт не чужды идеи минимализма, а Song for a New Year, композиция, посвященная празднованию Рош-ха-Шана, еврейского Нового года, являет самый удачный пример взаимодействия голоса Ноа с трубой Джоша Дойча, где они вступают в прямой диалог. Труба, как известно, один из самых близких человеческому голосу инструментов, и странно, что Ноа весьма умеренно пользуется возможностями такого диалога, чаще инструмент Дойча словно эхо вторит голосу Форт. А вот в пьесе Rovno она не использует вокал вообще, это чисто фортепьянная композиция, в которой нет ничего авангардного. Современный украинский город Ровно – родина предков Ноа. Здесь не один век существовала большая и успешная еврейская община, стертая с лица земли нацистами в годы Холокоста. Свои размышления об этих событиях, о генетической памяти, об истории своей семьи Ноа передает в этой импровизационной фортепьянной музыке. Завершает альбом пьеса Nature’s: работа над альбомом шла в период локдауна, связанного с пандемией, и здесь голос и фортепьяно Ноа служат воспоминанием о грустных одиноких прогулках по улицам города, оказавшегося, как и весь мир, под прессом COVID-19.

Как резюмировать впечатления? Характер творчества Ноа Форт явно не гарантирует ей места в чартах популярности. Но талант и мастерство этой нестандартной певицы обязательно найдут отклик у тех, кто любит в искусстве не парадные проспекты, а непроторенные, но очень интересные пути.

© & (p) 2021 ears&eyes Records

9 tks / 40 mins

(Noa Fort – voice, p; Josh Deutsch – tp; Dan Loomis – b; Ronen Itzik – dr;)

Линк предоставил Matthew Golombisky

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
авангард

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

CODE Quartet - Genealogy

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Канадские джазовые сестры Кристина и Ингрид Дженсен могут быть известны продвинутым любителям джаза по интернациональному женскому джазовому бэнду Diva Jazz Orchestra. Но сейчас в фокусе нашего внимания будет только младшая из сестер, ...
подробнее
15.04.2021

Cyclone Trio - The Clear Revolution

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Австралия, Великобритания
  • музыкальный стиль: авангард
Ансамбль импровизационной музыки Cyclone Trio возник в австралийском Брисбене, столице штата Куинсленд, в 2013 году. Своим созданием он обязан решением двух барабанщиков, уроженца английского Ньюкасла Тони Ирвина и коренного австралийца ...
подробнее
09.01.2021

Dan Pitt Quintet - Wrongs

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Канада
  • музыкальный стиль: современный джаз
Wrongs, третий альбом в дискографии канадского гитариста и композитора Дэна Питта, - хороший повод для знакомства с творчеством этого музыканта из Торонто. Дэн уже несколько лет весьма активен на местной джазовой сцене. Wrongs ...
подробнее
02.04.2021
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com