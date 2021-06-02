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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Namgar - Nayan Navaa

02.06.2021

Namgar - Nayan Navaa
За долгие годы существования журнала, а затем сайта, мы впервые знакомимся с бурятской музыкой – спасибо, ARC Music! Это альбом ансамбля Namgar, существующего уже 20 лет (основан в Москве в 2001 году) и объездившего весь мир, представляя свое экзотическое искусство. Namgar по-тибетски – «белое облако», но в данном случае это имя лидера коллектива и его главной звезды – бурятской певицы Намгар Лхасарановой, которую The New York Times броско, хотя и чуть неточно назвала «монгольской Бьорк». Простим американцев, тем более, что буряты и монголы – близкие родственники. Но вот масштаб таланта певицы они определили довольно точно.

Намгар Лхасаранова родилась и выросла в глухой деревушке Конкор на стыке границ России, Монголии и Китая. Ее самобытный талант и мощный голос впитали в себя и широту степных просторов, и привольный бег конских табунов, и народные праздники кочевников, которые отражались в песнях бурят. А вдобавок вместе с Евгением Золотаревым она провела в 2019 году много часов в архивах Петербуррга, Москвы и Улан-Удэ, где они разыскали записи более ста народных песен, часть из которых вошла в этот альбом. Тот же Золотарев прожил год в бурятских степях, чтобы лучше понять мир песен, которые исполняет Namgar – в итоге он даже солирует в одной из них.

А вообще ансамбль интернационален. Наряду с бурятами в нем участвуют русские, близкие соседи бурят тюрки-тувинцы, и даже канадец, и даже двое норвежцев! Намгар не только поет, но и играет на ятаге, 13-струнной бурятской цитре, родственнице китайского гучжена и японской кото. Евгений Золотарев играет на национальной лютне шанзе, звучит в альбоме и металлический варган. А наряду с ними – электрогитары, скрипка, прочая электроника. И первая же композиция альбома Boori deeguur yabakhadaa («Песня охотника») производит сильнейшее впечатление, когда вокал Намгар вдруг сменяет натуральный хард-рок. Такие сюрпризы поджидают слушателя и в других треках. Особняком стоит композиция Zakhyaa duun («Песня отца»), где дуэт отца и дочери представляют подлинные отец и дочь: Намгар Лхасаранова и ее отец Аюша Лхасаранов. Глубокая связь с традиционной культурой – главная ценность этого проекта. Не зря альбом получил название по своей финальной композиции: Nayan Navaa («Страна предков»)



© & (p) 2021 ARC Music

11 tks / 54 mins

(Namgar Lkhasaranova -lead voc, yataga (1, 2, 4, 6, 7, 8) , khomus (2, 3, 8); Evgeny Zolotarev - chanza (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11), backing voc (1, 2, 7), lead voc ( 4 ),b (2, 4, 10), Timur Zolotarev - g (1, 3, 4, 6, 7, 10, 11), backing voc (1, 2, 4, 7, 10); Alexey Baev -

dr( 2, 3), electronics (1, 11); Gennady Lavrentiev - vi(2, 3, 6, 7, 10), g (3, 8, 9, 10); Fredrik Møller Ellingsen - g (2, 7), dr (2), sound treatment (2, 7), samples (2, 7), perc (2, 7); Merlin Ettore - dr (7, 8), electronics (7, 8); Radik Tyulyush - throat singing (6, 7); Andrey Pristavka - dr (4, 10); Alexei Saryglar - sample credit (2, 7); Eivind Kløverød - drum kit (7); Ayusha Lkhasaranov -voc (5);)

Линк предоставлен Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Норвегия, Россия

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