Namgar - Nayan Navaa

За долгие годы существования журнала, а затем сайта, мы впервые знакомимся с бурятской музыкой – спасибо, ARC Music! Это альбом ансамбля Namgar, существующего уже 20 лет (основан в Москве в 2001 году) и объездившего весь мир, представляя свое экзотическое искусство. Namgar по-тибетски – «белое облако», но в данном случае это имя лидера коллектива и его главной звезды – бурятской певицы Намгар Лхасарановой, которую The New York Times броско, хотя и чуть неточно назвала «монгольской Бьорк». Простим американцев, тем более, что буряты и монголы – близкие родственники. Но вот масштаб таланта певицы они определили довольно точно.
Намгар Лхасаранова родилась и выросла в глухой деревушке Конкор на стыке границ России, Монголии и Китая. Ее самобытный талант и мощный голос впитали в себя и широту степных просторов, и привольный бег конских табунов, и народные праздники кочевников, которые отражались в песнях бурят. А вдобавок вместе с Евгением Золотаревым она провела в 2019 году много часов в архивах Петербуррга, Москвы и Улан-Удэ, где они разыскали записи более ста народных песен, часть из которых вошла в этот альбом. Тот же Золотарев прожил год в бурятских степях, чтобы лучше понять мир песен, которые исполняет Namgar – в итоге он даже солирует в одной из них.
А вообще ансамбль интернационален. Наряду с бурятами в нем участвуют русские, близкие соседи бурят тюрки-тувинцы, и даже канадец, и даже двое норвежцев! Намгар не только поет, но и играет на ятаге, 13-струнной бурятской цитре, родственнице китайского гучжена и японской кото. Евгений Золотарев играет на национальной лютне шанзе, звучит в альбоме и металлический варган. А наряду с ними – электрогитары, скрипка, прочая электроника. И первая же композиция альбома Boori deeguur yabakhadaa («Песня охотника») производит сильнейшее впечатление, когда вокал Намгар вдруг сменяет натуральный хард-рок. Такие сюрпризы поджидают слушателя и в других треках. Особняком стоит композиция Zakhyaa duun («Песня отца»), где дуэт отца и дочери представляют подлинные отец и дочь: Намгар Лхасаранова и ее отец Аюша Лхасаранов. Глубокая связь с традиционной культурой – главная ценность этого проекта. Не зря альбом получил название по своей финальной композиции: Nayan Navaa («Страна предков»)
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