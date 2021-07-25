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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Gabor Lesko - Earthway

25.07.2021

Gabor Lesko - Earthway
Итальянец с венгерским именем Габор Леско (р.1974) – опытный гитарист, клавишник и композитор. Начинал он с изучения академических тайн игры на гитаре и фортепьяно в консерватории Бергамо. Потом обучение было продолжено в Будапеште, Милане, а также и в США, включая известную бостонскую школу Беркли. Леско работал с такими видными музыкантами, как Тони Левин, Саймон Филипс, Стив Вай, Чад Ваккерман. Собственная его дискография насчитывает уже восемь альбомов (с учетом нынешнего Earthway).

Стилистика музыки Леско – нечто среднее между фьюжн и смус-джазом. Ему удаются энергичные композиции с эффектными гитарными партиями, замысловатыми линиями клавишных и с крепкой мелодической основой, что, впрочем, не исключает и наличия в репертуаре красивых пьес балладного плана, вроде Still Here For You в Earthway. В целом это весьма позитивная, я бы сказал - солнечная музыка, способная улучшить ваше настроение, независимо от того, слушаете вы ее в автомобиле или дома в кресле.

В Earthway создавать ее Габору помогала большая группа музыкантов, в первую очередь – ударников и басистов, в каждом треке – своя. Назову только самых именитых участников этого проекта. Среди ударников сразу отмечаешь такую фигуру, как Дэйв Векль, среди басистов нельзя не заметить Джимми Хаслипа, а в нескольких треках к гитаре и клавишам Леско присоединяет серебряный голос своего сопрано-саксофона Эрик Мариенталь. Такие парни по определению не могут сыграть слабо, а музыка Леско добавляет игре исполнителей драйва и оптимизма, столь необходимого, как пишет Леско в liner notes после тяжелого пандемического 2020 года.

© & (p) 2021 Creativity’s Paradise Music

8 tks / 45 mins

(Gabor Lesko – g, keyb, everything else; Dave Weckl, Marco Fuliano, Sophie Alloway, Eugenio Mori, Gergo Borlai - dr; Hadrien Feraud, Federico Malaman, Jimmy Haslip – b; Guido Block – voc; Eric Marienthal – ss; Milwaukee Brass Ensemble;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
смус джаз, фьюжн

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