Denny Zeitlin & George Marsh - Telepathy

Этот альбом – отличный пример того, как возраст вынужден отступать перед внутренней энергией, талантом и творческой фантазией больших мастеров. Оба участника этого дуэта – убеленные сединами ветераны: Денни Цейтлину идет девятый десяток (он родился в 1938 году), немногим моложе Джордж Марш. И спасибо джазу, который позволяет своим любимцам и в почтенном возрасте сохранять юношескую свежесть и креативность.
Денни Цейтлин – личность уникальная. Он – один из немногих в джазе, для кого музыка – это лишь одна из профессий. Его называют лучшим психиатром среди джазменов и лучшим джазменом среди психиатров. Это – добрая ирония, потому что Цейтлин действительно добился больших успехов на обеих стезях. Многолетний профессор психиатрии Калифорнийского университета и практикующий врач, он признавался критиками DownBeat лучшим пианистом еще в 1965 и 1974 годах, а гуру джазовой критики, прозорливый Леонард Фезер называл его «самым разносторонним молодым пианистом, получившим известность в начале 60-х годов». Эта разносторонность характерна для всей долгой карьеры в джазе Денни Цейтлина, неоднократно переходившего от электрики к акустике и обратно, записавшего множество альбомов и соло, и в самых разных форматах. Его старинный приятель Джордж Марш, с которым они впервые начали играть еще в 60-х годах, в отличие от коллеги, однолюб. Всю жизнь он посвятил любимым ударным инструментам. Марш записывался со множеством знаменитостей, написал вызвавшее самые теплые отклики пособие по игре на ударных Inner Drumming и также является профессором Калифорнийского университета.
С 2013 года два профессора каждые пару месяцев собирались в домашней студии Цейтлина, оборудованной по последнему слову техники, в том числе и ударной установкой, чтобы поиграть для собственного удовольствия. Потом они решили разделить это удовольствие с более широким кругом слушателей. В 2015 и 2017 годах свет увидели альбомы их дуэтов: Riding The Moment и Expedition. В 2021 году Цейтлин и Марш выпустили Telepathy.
Акустики в этой очень объемной работе существенно меньше, чем электроники. Пользуясь возможностями многочисленных синтезаторов, музыканты вдвоем воссоздают здесь звучание настоящего оркестра. При этом было бы ошибкой считать, что Марш в этом дуэте ограничивается скромным ассистом. Нет, он полноправный и активный создатель каждой из композиций, оставаясь при этом верным акустическому звучанию своих ударных. Весь альбом, от начала до конца, - плод интуитивной импровизации. Обращаясь к литературным аналогиям, я бы сравнил Telepathy со сборником, в который поместились две большие «повести» (восьмиминутная Disagree To Agree
и десятиминутная Odyssey
) и дюжина «рассказов». С точки зрения удовольствия следить за обстоятельным развитием сюжета и его неожиданными поворотами, на мой вкус интереснее «повести», что, конечно не мешает оценить и прелесть отдельных «рассказов». Тут я имею ввиду первую очередь стартовую пьесу Highlands
, где квази-волынка уносит слушателя в Горную Шотландию, мистическую по атмосфере Black Hole
с вокальными эффектами и Disagree To Agree
с роскошной партией ударных. Ну, и конечно же, нельзя не отметить финальную рок-зарисовку Fillmore Dreams
, отсылающую к 60-м годам, когда Джордж Марш выступал на этой легендарной площадке со звездой рок-н-ролла Чаком Берри!
Пьесы под названием Telepathy в альбоме нет. Смысл такого названия альбома очевиден: речь идет о телепатическом взаимодействии Денни Цейтлина и Джорджа Марша – и когда слушаешь их игру, готов поверить в существование телепатии!
© & (p) 2021 Sunnyside Records
14 tks / 76 mins
(Denny Zeitlin – ac.p, hardware & virtual synth, keyb; George Marsh – dr, perc;)
Линк предоставлен Jazzist
Леонид АУСКЕРН
(первая публикация - Jazzist Club)