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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Elliott Sharp's Terraplane - Century

29.07.2021

Elliott Sharp's Terraplane - Century
Мне кажется, уже одно имя Эллиотта Шарпа на обложке должно вызывать немедленный интерес к релизу. Практически пол-века, с конца 70-х этот гитарист и композитор является заметной фигурой в американской музыке. Я сознательно избегаю здесь стилистических дефиниций, потому что Шарп работает в самых разных направлениях. Конечно, по большей части мы знаем Эллиотта, как одного из крупнейших представителей авангарда, но ему не чужда и такая корневая американская музыка, как блюз. Для блюзовых проектов Шарп создал в 1991 году отдельный ансамбль под названием Elliott Sharp's Terraplane. Новую работу этого коллектива, выпущенную в июне текущего года, мы представляем сегодня.

Карта США с указанием рабовладельческих, свободных и не определившихся штатов вкупе с названием альбома Century, сразу заставила вспоминать годы гражданской войны между Севером и Югом. Но нет, с тех пор минуло уже много больше ста лет. Что же имеет ввиду это название? Эллиотт Шарп отмечает им столетие со дня выхода в свет Negro, антологии афроамериканской лирики и песенных текстов, собранной британской писательницей, антифашисткой и антирасисткой Нэнси Кунард. Шарп и его партнеры по проекту положили на музыку часть этих старых текстов, написали ряд новых песен, связанных с актуальными событиями в Штатах последних лет (убийства темнокожих полицейскими) и как бы анализируют, так ли все изменилось в американском обществе за столетие, прошедшее со времен издания упомянутой антологии. Шарп пишет в этой связи, что он, как сын выживших в Холокосте родителей, не может оставаться равнодушным к язвам расизма, все еще бытующим, по его мнению, в США.

И, разумеется, блюз, является наиболее адекватной формой для такого проекта. Блюз самый разный. Тут есть треки блюз-рокового характера, есть вещи в духе блюза Чикаго и Дельты и, конечно же, блюз в одном флаконе с авангардом – например, такие номера, как Whip & Trigger или The Murder Of Elijah McClain. Все вокальные партии в альбоме исполняют трое вокалистов – Трейси Моррис, Микел Бэнкс и Эрик Мингус. Сам Эллиотт играет не только на разных типах гитар, но и на клавишах, саксофоне, банджо и так далее. Звучит в Exit Strategy и гитара его старого, ныне покойного партнера Хьюберта Самлина: использовано его неизданное ранее соло из одного из их совместных альбомов. А, скажем, трагичную историю убийства полицейскими 23-хлетнего Элиши МакКлейна сопровождает грустная партия альта. Словом, музыкальный язык альбома лчень разнообразен, усиливая эмоциональное воздействие этого музыкального и политически ангажированного произведения Эллиотта Шартпа.

© & (p) 2021 zOaR Music

11 tks / 53 mins

(Tracie Morris (tks1, 4, 11), Mikel Banks (tks 3, 6, 11), Eric Mingus (tks2, 4, 8, 10) – voc; Hubert Sumlin - g (tk 4); Al Kaatz – g (tk 10); Melanie Dyer - viola (tk 9);Taylor Ho Bynum - tp (tks 6, 11); Dave Hofstra – ac. b (tks 3, 9); Don McKenzie – dr; Elliott Sharp - g, steel g, el. b, banjo, saxes, keyb, electronics, drum programming;)

Линк предоставлен Akamu SAS

Леонид АУСКЕРН


стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
блюз Дельты, блюз-рок, современный блюз

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