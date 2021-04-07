Evgeny Ponomarev Quartet - Clockwise

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Evgeny Ponomarev Quartet - Clockwise

07.04.2021

Evgeny Ponomarev Quartet - Clockwise
Очередным своим релизом петербургский лейбл Rainy Days Records представляет новый альбом земляка – пианиста, композитора и аранжировщика Евгения Пономарева (р.1983). Играть он начал в очень раннем возрасте (с пяти лет), образование получил в Санкт-Петербургском музыкальном училище им. М.П. Мусоргского, выбрав именно джаз направлением своей творческой деятельности в годы учебы. Кстати, сейчас он сам преподает аранжировку в своей alma mater. Какое-то время Евгений играл в различных петербургских коллективах, а затем несколько лет руководил музыкальными программами на круизных лайнерах, работающих в Карибском море – опыт специфический, но, несомненно, полезный. В 2017 году Пономарев организовал квартет с участием саксофониста Андрея Половко, контрабасиста Григория Воскобойника и ударника Петра Михеева. В 2019 году квартет Евгения Пономарева выпустил свой дебютный альбом N.N. Song, заслуживший титул «Альбом года» от московской радиостанции Radio Jazz.

Clockwise – второй альбом коллектива, в записи которого участвовал неизменившегося состава квартет, а также несколько гостей в отдельных треках. Шесть авторских композиций лидера квартета, составивших программу альбома, свидетельствуют о том, что Пономарев –зрелый, сложившийся мастер, предпочитающий пост-боповую стилистику. Его пьесы отличает многослойность, сложная структура и широкое поле для проявления импровизационных способностей всеми музыкантами. Фортепьяно (а в композиции Hempfield - Fender Rhodes) лидера не столь часто выходит на первый план, оставляя эту роль саксофонисту, но крепко «держит» все нити развития в каждой из пьес. Евгений предпочитает средний темп, переходя к более динамичному исполнению, пожалуй, только в композиции Pros & Cons. Альбом не очень велик по объему, но сорока минут его звучания вполне достаточно, чтобы оценить мастерство музыкантов, креативность композитора, а для кого-то – зачислить Evgeny Ponomarev Quartet в состав своих джазовых любимцев.



© & (p) 2021 Rainy Days Records

6 tks / 42 mins

(Evgeny Ponomarev — p, Fender Rhodes (tk 4); Andrey Polovko — ts, ss (tk 2); Grigory Voskoboynik — b; Peter Mikheev — dr, perc; with Pavel Ilushin — g (tk 4); Peter Vostokov — co (tk 2); Anton Gimazetdinov — tb, tuba (tk 2);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
мэйнстрим

Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2021 г.

Janinah Burnett - Love The Color Of Your Butterfly

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Если вам показалось, что женщина на обложке этого альбома напоминает оперную диву, то вы не ошиблись. Джанина Барнетт – действительно оперная дива. Что, в таком случае, делает этот альбом на джазовом сайте? – спросит удивленный читатель. ...
подробнее
08.01.2021

Joe Chambers - Samba de Maracatu

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, мэйнстрим
Имя джазового ветерана Джо Чамберса (р.1942) звучало особенно громко в 60-е и 70-е годы. В тот период Джо работал с Эриком Долтфи, Чарли Мингусом, Уэйном Шортером, Чиком Кориа и особенно много – с Бобби Хатчерсоном. Его устраивала роль ...
подробнее
25.01.2021

John Redmon & The Thomas J. Dawson, Jr. iOrchestra - Honoring Louis Armstrong

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: традиционный джаз
Вот уже и и появляются в редакционной почте релизы будущего, 2021 года. И первой ласточкой стал альбом Honoring Louis Armstrong, альбом в высшей степени необычный. В чем тут особенность? Начну издалека. Всем известно понятие «кавер-бэнд». ...
подробнее
10.10.2020
© 2021 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com