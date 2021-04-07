Evgeny Ponomarev Quartet - Clockwise

Очередным своим релизом петербургский лейбл Rainy Days Records представляет новый альбом земляка – пианиста, композитора и аранжировщика Евгения Пономарева (р.1983). Играть он начал в очень раннем возрасте (с пяти лет), образование получил в Санкт-Петербургском музыкальном училище им. М.П. Мусоргского, выбрав именно джаз направлением своей творческой деятельности в годы учебы. Кстати, сейчас он сам преподает аранжировку в своей alma mater. Какое-то время Евгений играл в различных петербургских коллективах, а затем несколько лет руководил музыкальными программами на круизных лайнерах, работающих в Карибском море – опыт специфический, но, несомненно, полезный. В 2017 году Пономарев организовал квартет с участием саксофониста Андрея Половко, контрабасиста Григория Воскобойника и ударника Петра Михеева. В 2019 году квартет Евгения Пономарева выпустил свой дебютный альбом N.N. Song, заслуживший титул «Альбом года» от московской радиостанции Radio Jazz.
Clockwise – второй альбом коллектива, в записи которого участвовал неизменившегося состава квартет, а также несколько гостей в отдельных треках. Шесть авторских композиций лидера квартета, составивших программу альбома, свидетельствуют о том, что Пономарев –зрелый, сложившийся мастер, предпочитающий пост-боповую стилистику. Его пьесы отличает многослойность, сложная структура и широкое поле для проявления импровизационных способностей всеми музыкантами. Фортепьяно (а в композиции Hempfield - Fender Rhodes) лидера не столь часто выходит на первый план, оставляя эту роль саксофонисту, но крепко «держит» все нити развития в каждой из пьес. Евгений предпочитает средний темп, переходя к более динамичному исполнению, пожалуй, только в композиции Pros & Cons. Альбом не очень велик по объему, но сорока минут его звучания вполне достаточно, чтобы оценить мастерство музыкантов, креативность композитора, а для кого-то – зачислить Evgeny Ponomarev Quartet в состав своих джазовых любимцев.
музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
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