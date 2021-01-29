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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Al Muirhead Quintet - Live From Frankie's & The Yardbird

29.01.2021

Al Muirhead Quintet - Live From Frankie's & The Yardbird
Это не концептуальный альбом, не экспериментальное искусство и не новое слово в джазе. Это «просто» джаз, современный мэйнстрим в исполнении очень опытных и талантливых музыкантов , а также возможность в какой-то степени ощутить те уникальные вибрации, которые музыканты щедро посылают со сцены зрителям во время концерта.

Ветеран канадского джаза, трубач Эл Мюрхэд впервые участвовал в записи в далеком 1953 году, когда ему было 18 лет. С тех пор он много раз участвовал и в студийных, и в концертных записях, но только теперь выходит первый LP с Элом в качестве лидера. Альбом составлен из двух концертных записей квинтета Эла Мюрхэда: 26 июня он выступал в клубе Frankie’s Jazz Club в Ванкувере, Британская Колумбия в рамках международного фестиваля джаза в Ванкувере, а несколькими днями позднее – в клубе Yardbird Suite в Эдмонтоне, Альберта, также в рамках джазового фестиваля, проходившего в этом городе.

Канонический состав квинтета включает тенор-саксофониста Келли Джефферсона, гитариста Рега Швагера, басиста Нила Свейнсона и ударника Теда Уоррена. Но по разным обстоятельствам в клубе Frankie’s Уоррена заменил Джесси Кэхил а, в Эдмонтоне вместо Швагера играл Джим Хэд. Как пишет в liner notes Мюрхэд, этим музыкантам пришлось играть программу квинтета, что называется, с листа, и тем весомее тот факт, что в обоих случаях они прекрасно вписались в ансамбль. Квинтет Мюрхэда исполнял программу, в которой его собственные пьесы чередовались с известными стандартами, и особенно интересно мне было слушать пьесу Сонни Роллинса Tenor Madness. Она хороша и сама по себе, но в альбоме представлены два ее варианта: один из Frankie’s, а другой из Yardbird. Очень красноречивое подтверждение того факта, что в джазе не бывает двух одинаковых исполнений одной и той же композиции, в джазе все происходит «здесь и сейчас», и каждая версия уникальна. Эл Мюрхэд, игравший в этих записях, как на обычной, так и на басовой трубе, вместе со своими партнерами демонстрирует это очень убедительно.

© & (p) 2021 Chronograph Records

9 tks / 52 mins

(Al Muirhead - bass tp, tp; Kelly Jefferson – ts; Reg Schwager (tks 2-4, 9), Jim Head (tks 1, 5-8) – g; Neil Swainson – b; Jesse Cahill (tks 2-4, 9), Ted Warren (tks 1, 5-8) – dr;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим

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