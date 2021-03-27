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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Paul Bedal - Cerulean Stars

27.03.2021

Paul Bedal - Cerulean Stars
Очередная экскурсия с Lydia Liebman Promotions в джазовый мир Чикаго знакомит на сей раз с пианистом Полом Биделом. Он появился на здешней сцене в десятых годах, вооруженный степенями Университета Майами и Коламбия Колледж Чикаго. Бидел записал свой первый альбом в 2014 году, за ним последовало еще две работы. Сочинял он и музыку для кино, завоевал несколько престижных наград, а представляемый сегодня и увидевший свет в начале марта альбом Cerulean Stars – уже четвертый в дискографии музыканта.

Для его создания Пол выбрал формат квартета, в который вошли уже знакомые нашим читателям чикагские музыканты: альт-саксофонист Ник Маццарелла, басист Мэтт Юлери и ударник Чарльз Румбэк. Кстати, все они работали с Биделом и на его предыдущем альбоме, так что взаимопонимание у музыкантов в этом квартете отменное. Альбом Cerulean Stars получился небольшим, но весьма содержательным. Семь его пьес позволяют оценить таланты Бидела и как пианиста, и как композитора, и как бэнд-лидера. Если говорить о стилистике, то Пол – явно не авангардист, но и не завзятый пост-бопер. Я назвал бы его музыку образцом современного джаза, вобравшего в себя многое из разных источников. То же можно сказать и о пианизме Бидела. Перед прослушиванием я внимательно прочел пресс-релиз к изданию, и у меня по его прочтении сложился следующий список: Кит Джарретт, Брэд Мельдоу, Херби Хэнкок, Билл Эванс, Телониус Монк, Вардан Овсепян. Это все пианисты, чье влияние на музыку Пола Бидела в тех или иных пьесах усматривает автор пресс-релиза. Такая широта и разнородность списка уже сама по себе говорит, на мой взгляд, о том, что Пол выработал … собственный стиль, в котором, разумеется, есть черты, взятые у блистательных пианистов джаза.

Самых добрых слов заслуживают и его партнеры. Особенно хочется выделить Ника Маццареллу: его игра в Panorama и Summer Fade – выше всяких похвал. Тот же пресс-релиз отмечает, что Ник более склонен к авангардному джазу, но это достаточно опытный музыкант, чтобы прекрасно вписаться и в менее радикальную музыку. Юлери и Румбэк давно и хорошо знают друг друга, так что эта ритм-группа в очередной раз подтвердила свой высокий профессиональный уровень. А Пол Бидел признался, что музыка Юлери в его сольных работах во многом повлияла и на его собственные композиторские идеи. Cerulean Stars – альбом, который может понравиться многим, причем очень разным людям.



© & (p) 2021 BACE Records

7 tks / 45 mins

(Paul Bedal – p; Nick Mazzarella – as; Matt Ulery – b; Charles Rumback – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз

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