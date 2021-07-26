Dusan Jevtovic / Vasil Hadzimanov - Duo

Оба сербских джазовых музыканта, гитарист Душан Евтович из Барселоны и пианист/клавишник Васил Хаджиманов из Белграда, знакомы нашим читателям прежде всего по записям на MoonJune Records. Но в 2017 году они решили создать совместный проект за рамками лейбла Леонардо Павковича. В том году, пригласив также ударника Асафа Сиркиса, Душан и Васил записали альбом No Answer, о котором мы писали в свое время. И вот, четыре года спустя, музыканты представляют свой новый проект: Duo. Это короткое название многозначно: с одной стороны, его можно расценить, как второй опыт совместной работы, а с другой – это действительно дуэт: здесь мы услышим только Душана и Васила.
Сразу скажу, что тенденции, заявленные в No Answer, здесь получили дальнейшее развитие. На Bandcamp Евтовича об этой работе можно прочитать следующее: «Вообразите звучание ЕСМ, профильтрованное через Radiohead, играющий в интимной обстановке ночного джаз-клуба, и вы почувствуете атмосферу этого альбома». Так видят свой проект сами музыканты. С их мнением можно соглашаться или нет, но, по крайней мере, зерно истины тут присутствует. Жаркий динамизм своей гитарной техники Евтович оставил для других проектов. В совместных работах с Хаджимановым он полностью преобразился, условно говоря – вместо своей буйной шевелюры сделал аккуратную академическую прическу (на самом деле это, конечно, не так). Электро-акустический Duo приветствует вас задумчиво-торжественной музыкой стартовой пьесы Searching For New и это настроение сохранится до конца альбома. Тонкое, на полутонах, взаимодействие гитары и клавишных позволяет насладиться каждым звуком, медленно плывущим в пространстве – это характерно и для Olas de Anhelo, и для Coming Back From Yesterday, и для El Raval (у многих композиций испанские названия – как-никак Душан живет в Барселоне, здесь альбом и записывался, а последующая работа по микшированию и мастерингу проходила в Аргентине). Порой мне казалось, что за внешней сдержанностью композиций бурлят и испанская страстность, и славянская чувствительность, но всю эту недосказанность музыканты предлагают расшифровывать своим слушателям. Темперамент прорывается, пожалуй, только дважды – в более динамичных пьесах Space Salchicha и Gipsy (тут уж само название обязывает!).
Как определить стилистику музыки дуэта? При всей прог-роковой основе здесь можно найти элементы эмбиента и даже музыки академической (особенно в акустических частях). Во всяком случае, эту музыку нельзя слушать «на бегу», она предполагает внимательного слушателя, настроившегося на ту же волну, что и Душан Евтович с Василом Хаджимановым.
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