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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Mahogany Frog - In The Electric Universe

05.07.2021

Mahogany Frog - In The Electric Universe
Канадская группа из Виннипега Mahogany Frog давно сотрудничает с MoonJune Records, еще со своего пятого альбома Dо5 (2008). Потом последовал альбом Senna (2012), также, как и его предшественник отрецензированный у нас на сайте, а потом… потом Mahogany Frog исчез из поля зрения надолго, на целых девять лет. И вот сейчас группа порадовала своих поклонников новым альбомом In The Electric Universe. Работа над ним шла целых шесть лет: альбом составлен из записей, сделанных в 2013 – 2019 годах. Что изменилось в Mahogany Frog за это время?

Если говорить о составе группы, то - ничего. Это по-прежнему квартет из тех же четырех музыкантов, что и девять лет назад: заслуживающая уважения стабильность, говорящая и о климате в коллективе, и о верности избранному им направлению. Mahogany Frog всегда отличала смесь прог-рока, психоделии и элементов джазовой импровизации, густо замешанная на электронных звучаниях. Как мне показалось, электронная закваска в новом альбоме стала еще гуще, что подчеркнуто и названием альбома: In The Electric Universe. В этом пространстве плывут, а иногда, прямо скажем, даже тонут все прочие элементы стилистики группы. Особенно это заметно по двум самым объемным композициям, обрамляющим программу: стартовой четырнадцатиминутной Theme From P.D. и финишной Sundog, растянувшейся почти на восемнадцать минут. На динамике, экспрессии, а также сложности и многослойности композиций этот факт не сказался, но я все же с бОльшим удовольствием слушал, скажем, Octavio, где старые добрые прог-роковые интонации выражены заметно сильнее. Впрочем, для поклонников электронных звучаний новые тенденции в творчестве команды из Виннипега только добавят симпатий к Mahogany Frog – это уже дело вкусов…

© & (p) 2021 MoonJune Records

6 tks / 58 mins

(Graham Epp – g, keyb, electronics; Jesse Warkentin - g, keyb, electronics; Scott Ellenberger – bass g, keyb, electronics; Andy Rudolph – dr, keyb, electronics;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
прог-рок

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