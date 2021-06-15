Roz Vitalis - Confortate gli Abbattuti Live

Иван Розмаинский представлял в нашем «CD-Обзоре» уже несколько своих проектов. Roz Vitalis – старейший из них (существует с 2001 года) и самый концентрированно-прог-роковый по стилистике. Две предыдущих встречи с Roz Vitalis пришлись также на концертные альбомы группы: Great Expectations Live (2019) и Daybreaking Live (2020). И вот – третий для нас альбом Roz Vitalis и вновь концертный: Confortate gli Abbattuti Live. Но это – особенный альбом. Он записан на концерте 27 февраля 2021 года, первом концерте, состоявшемся после долгого периода жестких ограничений в связи с пандемией COVID-19, и, конечно, вызвавшем совершенно особые чувства и музыкантов, и у зрителей.
Не знаю, характерно ли это для всех, но меня, когда первый раз выходишь на улицу после долгой болезни или карантина, обуревает короткий, но острый период восхищения самыми обыденными предметами: дома, деревья, голубизна неба, сосед, прогуливающий собачку и даже карканье ворон – все кажется ярким, праздничным, и ты жадно впитываешь всеми органами чувств подзабытые ощущения. Мне кажется, нечто подобное испытывали в тот февральский день музыканты Roz Vitalis. Не случайно в письме автору этих строк Иван Розмаинский говорит о том, что «…Возможно, «Confortate gli Abbattuti Live» - самый энергичный и фееричный концертный альбом Roz Vitalis!». Это, так сказать, взгляд изнутри. Что касается взгляда извне, то тут слово за вами, потенциальные слушатели альбома и поклонники творчества группы.
А программа концерта (и альбома) действительно хороша. Розмаинский с коллегами представили здесь и хиты с прошлых концертников (Premonition, Daybreaking) и новые версии хитов из студийного альбома The Hidden Man of the Heart - Passing Over и Psalm 6 (этой пьесой я любовался и в Daybreaking Live), и три новые композиции, включая давшую название всему альбому очаровательную интерлюдию с итальянским названием Confortate gli Abbattuti («Ободрите разочарованных»). Это название, как мне показалось, тоже имеет прямое отношение к пандемическим страстям, и Roz Vitalis проводит свою музыкальную терапию с помощью дуэта клавишных и флейты. Мне вообще показалось, что дуэт Розмаинский- Коротких, как ни в одном из предыдущих альбомов, которые я слышал, играет здесь роль главного стержня представляемой музыки. Не меньше удовольствия в этом плане доставила и пьеса Child Song – этакое путешествие на машине времени из восемнадцатого века в двадцать первый с остановкой в двадцатом. Кстати, в двадцатый век отсылает и бонусный финальный трек – кавер-версия ранней пьесы King Crimson под названием Peace. Ее группа записала перед самым началом пандемии в наших краях, в марте 2020 года.
К сожалению, мы еще очень долго будем делить события на «до» и «после». Очень хочется, чтобы «после» утвердилось окончательно – и Confortate gli Abbattuti Live помогает в это верить. А еще, как пишет Иван, группа работает и над новым студийным альбомом. Ждем-с….
© & (p) 2021 Roz Vitalis
10 tks / 55 mins
(Руслан Кириллов – бас; Владислав Коротких – флейта; Иван Розмаинский – электропиано и синтезатор; Владимир Семёнов-Тян-Шанский – электрогитара и гитарный синтезатор; Евгений Трефилов – барабаны, сведение и мастеринг;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН