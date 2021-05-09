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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Francesco Amenta - Midtown Walk

09.05.2021

Francesco Amenta - Midtown Walk
Итальянский тенор-саксофонист Франческо Амента родился в небольшом североитальянском городе Модена. Он начал играть в 16-тилетнем возрасте, а интерес к джазу пробудила у него кассета с записью одного из альбомов Сонни Роллинса. Голос саксофона великого джазмена позвал Франческо в странствия, которые не кончаются по сей день. Сначала он изучал джаз в консерватории в Болонье, потом последовали семинары в джазовой академии в Сиене, учеба в консерватории в Вероне (с Барри Харрисом), в Американской школе современной музыки в Париже (с Джонни Гриффином и Чарльзом Ллойдом), выигрыш конкурса для учебы в Королевской консерватории в Гааге (с Дэйвом Либменом и Джошуа Редмэном). В Нидерландах Амента осел надолго, здесь записал в 2015 году свой первый альбом Colors and Ties, а в 2017 году перебрался в США, и вскоре стал активным участником здешней джазовой тусовки.

Midtown Walk – его второй альбом в качестве лидера. Для его записи Франческо удалось привлечь одного из лучших современных джазовых пианистов Сайруса Чесната и греческую ритм-группу таких же, как и он сам экспатов в США – басиста Кимона Каруцоса и барабанщицу Гари Керкезу. В программу Midtown Walk Амента включил семь собственных композиций и двенадцатиминутный кавер Come Sunday Дюка Эллингтона – в знак глубокого уважения к музыке этого корифея джаза. Собственные пьесы Аменты посвящены различным впечатлениям от жизни в Америке – и серьезным, и курьезным: скажем, модальная композиция Number 9 – это эхо от посещения концерта МакКой Тайнера, а Burgundy 45 со смесью разных джазовых стилей, от Нового Орлеана до свинга – рефлексия от шоппинг-похода с женой, которая никак не могла остановиться на чем-то конкретном (многие мужья, наверное, хорошо поймут Франческо). А вот Travelers – это больше о себе и своих многочисленных джазовых странствиях. Честнат предсказуемо хорош на протяжении всей программы, несколько больших развернутых соло Франческо отдал Кимону Каруцосу: например, в Bunch of Time и 06/22. Тенор-саксофон самого Аменты звучит удивительно мягко и певуче (может быть, сказываются итальянские гены музыканта?). В целом же программа выдержана в рамках мейнстрима, где Франческо Амента чувствует себя весьма уверенно, что сможете оценить и вы, прослушав Midtown Walk.



© & (p) 2021 A.M.I. Records

8 tks / 59 mins

(Francesco Amenta – ts; Cyrus Chestnut – p; Kimon Karoutzos – b; Gary Kerkezou – dr;)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Греция, Италия, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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