Francesco Amenta - Midtown Walk

Итальянский тенор-саксофонист Франческо Амента родился в небольшом североитальянском городе Модена. Он начал играть в 16-тилетнем возрасте, а интерес к джазу пробудила у него кассета с записью одного из альбомов Сонни Роллинса. Голос саксофона великого джазмена позвал Франческо в странствия, которые не кончаются по сей день. Сначала он изучал джаз в консерватории в Болонье, потом последовали семинары в джазовой академии в Сиене, учеба в консерватории в Вероне (с Барри Харрисом), в Американской школе современной музыки в Париже (с Джонни Гриффином и Чарльзом Ллойдом), выигрыш конкурса для учебы в Королевской консерватории в Гааге (с Дэйвом Либменом и Джошуа Редмэном). В Нидерландах Амента осел надолго, здесь записал в 2015 году свой первый альбом Colors and Ties, а в 2017 году перебрался в США, и вскоре стал активным участником здешней джазовой тусовки.
Midtown Walk – его второй альбом в качестве лидера. Для его записи Франческо удалось привлечь одного из лучших современных джазовых пианистов Сайруса Чесната и греческую ритм-группу таких же, как и он сам экспатов в США – басиста Кимона Каруцоса и барабанщицу Гари Керкезу. В программу Midtown Walk Амента включил семь собственных композиций и двенадцатиминутный кавер Come Sunday Дюка Эллингтона – в знак глубокого уважения к музыке этого корифея джаза. Собственные пьесы Аменты посвящены различным впечатлениям от жизни в Америке – и серьезным, и курьезным: скажем, модальная композиция Number 9 – это эхо от посещения концерта МакКой Тайнера, а Burgundy 45 со смесью разных джазовых стилей, от Нового Орлеана до свинга – рефлексия от шоппинг-похода с женой, которая никак не могла остановиться на чем-то конкретном (многие мужья, наверное, хорошо поймут Франческо). А вот Travelers – это больше о себе и своих многочисленных джазовых странствиях. Честнат предсказуемо хорош на протяжении всей программы, несколько больших развернутых соло Франческо отдал Кимону Каруцосу: например, в Bunch of Time и 06/22. Тенор-саксофон самого Аменты звучит удивительно мягко и певуче (может быть, сказываются итальянские гены музыканта?). В целом же программа выдержана в рамках мейнстрима, где Франческо Амента чувствует себя весьма уверенно, что сможете оценить и вы, прослушав Midtown Walk.
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