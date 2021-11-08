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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Benny Bennack III with the Steven Feifke Big Band - Season's Swingin' Greetings

08.11.2021

Benny Bennack III with the Steven Feifke Big Band - Season's Swingin' Greetings
Бенни Бенак III – это, как видно из его имени, уже третий по счету представитель довольно известной на американской джазовой сцене семьи. Как и его дед, наш Бенни тоже играет на трубе и поет, выступая со многими известными музыкантами – упомяну, к примеру, Крисчена МакБрайда и Джои ДеФранческо. Стивен Файфке, которому всего тридцать, уже успел зарекомендовать себя, как талантливый пианист, композитор, аранжировщик и бэнд-лидер. Знакомы они уже давно, не раз работали вместе и стали близкими друзьями. К своему первому совместному альбому, посвященному рождественским и новогодним праздникам Бенни и Стивен шли долго, целых три года. Сначала, в 2019 году, они выпустили EP, затем, в период пандемического локдауна, продолжили совместную работу по сочинению новых композиций (Стивен писал музыку, Бенни – тексты). Результатом стал представляемый нами альбом Season's Swingin' Greetings, где Бенни поет и грает на трубе вместе с музыкантами биг-бэнда Стивена Файфке.

В программу альбома вошли не только их собственные сочинения, но и старые добрые, хорошо известные каждому американцу рождественские стандарты типа The Christmas Song или What Are You Doing New Year’s Eve. Кроме того, не первый раз наблюдаю, что, то ли из-за близости календарных дат, то ли из пресловутой политкорректности, в такого рода альбомах вместе с песнями, посвященными христианскому Рождеству, звучат и песни, посвященные иудейской Хануке. В данном альбоме таких две. Одна, The Dreidel Song, веселая песенка, сюжет которой связан с дрейдлом, что-то вроде юлы на идиш, которую используют на Хануку для азартных игр, вторую, Ma’oz Tzur, Бенни и Стивен сочинили на основе литургической еврейской мелодии.

Если же говорить о стилистике альбома, то она традиционна для такого рода проектов. Это характерный свинговый джаз, а поет Бенак в духе Синатры или Тони Беннетта. Ценители джаза отметят и несколько ярких инструментальных сольных партий, как постоянных музыкантов биг-бэнда, так и гостей проекта, вроде саксофонистки Алексы Тарантино (однофамилицы известного режиссера). Ну, а те, для кого стилистика проекта имеет вторичное значение, просто порадуются новым и старым праздничным песням от Бенни Бенака и биг-бэнда Стивена Файфке.

© & (p) 2021 Cellar Music Group

10 tks / 44 mins

(Benny Bennack III – tp, voc; Steven Feifke – p, conductor; Andrew Gold, Alex LoRe – as, fl; Sam Dillon, Michael Stephenson – ts; Andrew Gutauskas – bars, bass cl; Max Darché, John Lake, Walter Cano, Gabriel King Medd, Bijon Watson – tp; Robert Edwards, Javier Nero, Armando Vergara - tb; Gina Benalcazar – bass tb; Sasha Berliner, Warren Wolf – vibe; Dan Chmielinski, Emiliano Lasansky, Griffin Fink – b; Joe Peri, Bryan Carter, Charles Goold, TJ Reddick – dr; Alexa Tarantino – as, ts, fl; Lauren Sevian – bars; Lavinia Pavlish, Caroline Drexler – vi; Laura Sacks – viola; Susan D Mandel – cello; Alita Moses – voc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг


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