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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Matty Stecks & Dead Cat Bounce - Live & Lucky in STL

14.01.2021

Matty Stecks & Dead Cat Bounce - Live & Lucky in STL
Наверное, сам Вуди Херман в 1947 году не ожидал, что такой успех выпадет на долю его «Второго Стада», в составе которого был сформирован блистательный саксофонный квартет Four Brothers, состоящий из Зута Симса, Сержа Чалоффа, Херби Стюарда и Стена Гетца. С тех пор многие последующие саксофонные квартеты хотя бы подсознательно равнялись на легкий, воздушный стиль Four Brothers. Возможно, и Мэтти Стекс организуя в Бостоне в конце 90-х годов ансамбль Dead Cat Bounce, тоже вспоминал феномен того квартета. Так или иначе, Dead Cat Bounce представлял собой саксофонный квартет, усиленный ритм-группой. Ансамбль оказался весьма успешным, о нем заговорили и критики, и любители джаза. Первый альбом группы Lucky By Association, выпущенный в самом конце 1998 года, оказался очень удачным, а пик успехов Dead Cat Bounce пришелся на начало нового века.

Как раз в этот период, в феврале 2003 года, Dead Cat Bounce отыграли концерт в Сент-Луисе, где вместе со Стексом играли Джаред Симс, Фелипе Сэйлс и Чарли Кольхейс, а их поддерживали басист Гэри Уикс и ударник Билл Карбоне. Музыканты тогда исполнили в концертном варианте программу того самого первого альбома, а почти двадцать лет спустя Мэтти Стекс решил издать запись этого коцерта в виде альбома Live & Lucky in STL.

Я сознательно опускаю в этом тексте подробности биографии Мэтти Стекса, настоящее имя которого звучит, как Мэтью Стеклер: весной этого года мне довелось обозревать альбом команды Matty Stecks & Musical Tramps под названием Long Time Ago Rumble, где можно найти информацию об этом музыканте. Давайте лучше поговорим об Live & Lucky in STL. Первые треки демонстрируют виртуозные переходы четырех саксофонистов от чуть ли не свингового джаза во вполне зрелый и изобретательный пост-боп. Elegy начинается с соло Карбоне на ударных, после чего саксофоны нежно и проникновенно ведут основную тему. Ictus, Blues-Us – это марш, который затем переходит в очень энергичное, с хорошим драйвом, переплетение голосов саксофонистов. Очень приятное впечатление оставило исполнение знаменитой мингусовской пьесы Goodbye Porkpie Hat. И, наконец, ударный финал концерта и, соответственно, альбома: окрашенная в романтичные испанские тона композиция Hot Peas & Butter, где музыканты от избытка чувств даже выдают нечто вокальное в финале. Слушая Live & Lucky in STL, абсолютно не думашь о том, что этой музыке уже почти двадцать лет: свежо, современно и очень достойно!



© & (p) 2021 Matty Stecks Music

8 tks / 55 mins

(Matt Steckler, Jared Sims, Felipe Salles, Charlie Kohlhase – saxes; Gary Wicks – b; Bill Carbone – dr;)

Линк предоставил Matty Stecks

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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