Matty Stecks & Dead Cat Bounce - Live & Lucky in STL

Творческий союз клавишника и пианиста Билла ДиКозимо и басиста / вокалиста Эдгара Пэйгана сложился лет двадцать тому назад. Они делили сцену со многими знаменитостями, создали ансамбль Grupo Pagán, а на сей раз решили сделать проект, на ...