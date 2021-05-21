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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Miguel de Armas Quartet - Continuous

21.05.2021

Miguel de Armas Quartet - Continuous
Многие талантливые кубинские музыканты обретают второй дом в богатых странах Северной Америки – США и Канаде. Так случилось и с пианистом и композитором Мигелем де Армасом. На родине он прославился, как один из организаторов ансамбля N.G. La Banda – одного из лучших кубинских коллективов, играющих музыку тимба – сложна смесь двух других традиционных кубинских направлений – сон и сальса. С N.G. La Banda де Армас выступал с большим успехом во многих странах мира. В 2011 году, однако, Мигель де Армас перебрался в Канаду, где живет в настоящее время в Оттаве. В 2013 году де Армас основал свой кубинско-канадский квартет, ставший заметным явлением канадской музыки.

Я сознательно употребил слово «музыка», а не жанровое определение. Дело в том, что де Армас в своем канадском творчестве предпочитает играть сложную, многогранную и весьма привлекательную смесь кубинской традиции с латинским джазом (в первую очередь), но не чурается и иных влияний – от академической музыки до карибского калипсо. В большей или меньшей степени вы найдете все это в новейшем альбоме квартета Continuous (он поступает в продажу как раз сегодня, когда я пишу эти строки).

В программу Continuous вошло девять композиций, восемь из них – авторские сочинения Мигеля де Армаса, одна пьеса (Song for Bebo) принадлежит басисту квартета Марку Дешо. Кстати, помимо де Армаса и Дешо в «основной состав» ансамбля входят ударник Мичел Медрано Бриндис и конгейро Диомер Гонсалес. Я говорю об «основном составе» потому что в записи альбома участвовала очень большая группа гостей (почти в каждом треке), заметно обогативших саунд альбома. Самого Мигеля де Армаса вы сможете оценить не только как композитора, но и в качестве пианиста, клавишника и, разумеется, бэнд-лидера. В чьем-то другом исполнении музыка де Армаса могла бы показаться эклектичной, но Мигель ухитряется придать ощутимую гармонию своим разнообразным творческим интересам. Скажем, Eva Luna, где к квартету присоединяются струнные (скрипка и виолончель), выглядит вполне академично, а Welcome Back from Varadero – это истинно латинский джаз с афрокубинским акцентом очень высокого класса – для меня эта пьеса стала вершиной программы. В целом же Continuous – очень симпатичная и креативная работа. Рекомендую!



© & (p) 2021 Three Pines Records

9 tks / 46 mins

(Miguel de Armas - p, keyb; Marc Decho – b; Michel Medrano Brindis – dr; Diomer González – congas; with Yasmina Proveyer - voice (tk 1); Roberto Riverón - b (tks 1, 3); Elmer Ferrer - g (tk 3); Petr Cancura - ts (tk 5); Elizabeth Rodriguez - vi (tk 6); Gabriela Ruiz - cello (tk 6); René Lavoie - fl (tk 7); Tyler Harris - as (tk 8); José Alberto Alvarez Batista - güiro (tk1); Yaima Caballero - güiro (tk 7); Samuel Formell (Los Van Van) - dr, timbales (tk 1); Joel Cuesta (Los Van Van) - congas (tk 1); Eliel Lazo - congas (tk 4);)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Куба
музыкальный стиль
Латинский джаз

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