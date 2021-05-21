Miguel de Armas Quartet - Continuous

Многие талантливые кубинские музыканты обретают второй дом в богатых странах Северной Америки – США и Канаде. Так случилось и с пианистом и композитором Мигелем де Армасом. На родине он прославился, как один из организаторов ансамбля N.G. La Banda – одного из лучших кубинских коллективов, играющих музыку тимба – сложна смесь двух других традиционных кубинских направлений – сон и сальса. С N.G. La Banda де Армас выступал с большим успехом во многих странах мира. В 2011 году, однако, Мигель де Армас перебрался в Канаду, где живет в настоящее время в Оттаве. В 2013 году де Армас основал свой кубинско-канадский квартет, ставший заметным явлением канадской музыки.
Я сознательно употребил слово «музыка», а не жанровое определение. Дело в том, что де Армас в своем канадском творчестве предпочитает играть сложную, многогранную и весьма привлекательную смесь кубинской традиции с латинским джазом (в первую очередь), но не чурается и иных влияний – от академической музыки до карибского калипсо. В большей или меньшей степени вы найдете все это в новейшем альбоме квартета Continuous (он поступает в продажу как раз сегодня, когда я пишу эти строки).
В программу Continuous вошло девять композиций, восемь из них – авторские сочинения Мигеля де Армаса, одна пьеса (Song for Bebo) принадлежит басисту квартета Марку Дешо. Кстати, помимо де Армаса и Дешо в «основной состав» ансамбля входят ударник Мичел Медрано Бриндис и конгейро Диомер Гонсалес. Я говорю об «основном составе» потому что в записи альбома участвовала очень большая группа гостей (почти в каждом треке), заметно обогативших саунд альбома. Самого Мигеля де Армаса вы сможете оценить не только как композитора, но и в качестве пианиста, клавишника и, разумеется, бэнд-лидера. В чьем-то другом исполнении музыка де Армаса могла бы показаться эклектичной, но Мигель ухитряется придать ощутимую гармонию своим разнообразным творческим интересам. Скажем, Eva Luna, где к квартету присоединяются струнные (скрипка и виолончель), выглядит вполне академично, а Welcome Back from Varadero – это истинно латинский джаз с афрокубинским акцентом очень высокого класса – для меня эта пьеса стала вершиной программы. В целом же Continuous – очень симпатичная и креативная работа. Рекомендую!
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