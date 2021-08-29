Roy Campbell / John Dikeman / Raoul van der Weide / Peter Jacquemyn / Klaus Kugel - When The Time Is Right

Вы хотите заглянуть в будущее джаза? Нет, я не имею ввиду какие-то новые стилистические прорывы или авангардные изыски. Я о тех исполнителях, которые поддержат золотые традции джаза, которые идут на смену звездам наших дней, - а некоторые ...