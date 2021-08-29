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Roy Campbell / John Dikeman / Raoul van der Weide / Peter Jacquemyn / Klaus Kugel - When The Time Is Right
29.08.2021
Бимхейс – Мекка джаза и импровизационной музыки в Нидерландах. Этот концертный зал в Амстердаме служит ареной для разнообразных фестивалей, концертов, презентаций джазовой направленности. В мае 2013 года здесь проходил очередной фестиваль под названием dOeK FESTIVAL 2013. В его рамках 3 мая в Бимхейсе дали концерт пять замечательных мастеров фри-джаза. В тот вечер на сцену поднялись два американца, трубач Рой Кемпбелл и саксофонист Джон Дайкмен – оба экспаты, к тому времени уже ряд лет живущие в Нидерландах, местный виолончелист Рауль ван дер Вейде, бельгийский басист Петер Жакемин и немецкий ударник Клаус Кугель. Их сорокаминутную феерию и издает этой осенью нью-йоркский лейбл 577 Records под названием When The Time Is Right. Этот релиз посвящен памяти Роя Кемпбелла, для которого та запись стала одной из последних: он умер уже в январе 2014 года в возрасте 62 лет.
Из всей этой команды нашим читателям лучше всех известен Кугель – участник множества записей авангардного джаза, в том числе часто и с коллегами из Восточной Европы: Польши, Украины, России. Доводилось слушать и трио Дайкмен-ван дер Вейде-Кугель с альбомом Across The Sky (2012), а вот имена Кемпбелла и Жакемина ранее в наших обзорах не встречались.
Рой родился в Лос-Анджелесе, но его становление как джазового музыканта проходило в Нью-Йорке и связано с именами Ли Моргана, Кенни Дорэма и Юсефа Латифа. С начала 90-х годов он жил в Нидерландах и стал активным участником разнообразных проектов европейских мастеров фри-джаза. Жакемин – не только музыкант, но и известный художник, и также глубоко погружен в мир авангардной музыки. Впятером, используя восемь инструментов (Кемпбелл играет также на флюгельгорне и флейте, а ван дер Вейде – на перкуссии), музыканты отыграли в тот вечер в Бимхейсе прекрасный сет, который должен понравиться поклонникам авангарда, и можно только благодарить 577 Records за воскрешение восемь лет спустя этого незаурядного события. Сам Кемпбелл после того концерта сказал коллегам: «что мне больше всего понравилось, так это то, что мы с самого начала били в одну точку». Возможно, поэтому на 577 Records решили навать эту запись When The Time Is Right …
© & (p) 2021 577 Records
1 tk / 38 mins
(Roy Campbell – tp, flg, fl; John Dikeman – sax; Raoul van der Weide – cello, perc; Peter Jacquemyn – b, voice; Klaus Kugel – dr;)
Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия,
Германия,
Нидерланды,
США
музыкальный стиль
авангард
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