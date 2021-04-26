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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Erin Propp & Larry Roy - We Want All The Same Things

26.04.2021

Erin Propp & Larry Roy - We Want All The Same Things
Вокалистка Эрин Пропп и гитарист Лэрри Рой живут и работают в Западной Канаде, в столице провинции Манитоба городе Виннипег. Они вместе сочиняют песни, выступают, как с местным симфоническим, так и с джазовым оркестрами. Известность этого дуэта выходит за региональные рамки, что подтверждается номинацией на общенациональную премию Джюно в категории «лучший альбом вокального джаза» в 2014 году за дебютный альбом Courage, My Love.

Новая работа, альбом We Want All The Same Things, увидела свет 23 апреля на лейбле Chronograph Records. Программа из 12 песен дает возможность оценить и мастерство музыкантов, и стилистику дуэта. Впрочем, о дуэте здесь можно говорить весьма условно, имея ввиду фронтменов Эрин и Лэрри, поскольку в каждом треке с ними играет и стандартная ритм-группа, и духовики, появляющиеся в тех или иных номерах. Но погоду делают прежде всего голос и гитара. В самом сочетании «голос и гитара» чудится нечто фолк-роковое. И целый ряд песен, в первую очередь The Light и Angels Gather There, дают основания для такого предположения. «Виноват» тут прежде всего голос Эрин – чистый и звонкий, как родниковая вода. В манере пения Пропп нет ничего от классических джазовых див, тут скорее вспоминаешь Джони Митчелл или Кейт Буш, чем Эллу или Сару. Даже один из немногих каверов в программе, стандарт Хоуги Кармайкла The Nearness of You, она исполняет в весьма индивидуальной манере. Гитара Лэрри может быть очень разной в разных треках – от почти роковой жесткости в Farther On, до технической эквилибристики в Tell Him. И еще одна деталь – тексты песен: это действительно поэзия, делающая честь ее авторам. Резюме – этот альбом может прийтись вам по вкусу самым разным людям – и не обязательно джазфэнам.

© & (p) 2021 Chronograph Records

12 tks / 51 mins

(Larry Roy – g, dobro; Erin Propp – voc; Larnell Lewis – dr; Will Bonness - p, Wurlitzer; Julian Bradford (tks 1-2, 4, 6-9), Mike Downes (tks 3, 5, 10), Karl Kohut (tk 11) – ac. b; Rogerio Boccato – perc (tks 1, 5); Shannon Kristjanson - fl, alto fl (tks 2, 10-11);

Ken Gold – as, ts, cl, bass cl (tks 2, 10-11); Jimmy Greene - ss (tks 2, 8, 11); Steve Wilson – as (tk 3); Joey Landreth - slide g (tk 4); Joel Green - tb(tks 10-11); Miron Rafajlović (tk 10),Derrick Gardner (tk 11) – tp;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
кроссовер

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