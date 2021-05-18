Horizons Quartet - Horizons Quartet

Дебютный альбом очень необычного джазового квартета. Нет, по инструментарию здесь все вполне привычно, я имею ввиду участников этого ансамбля. Основали Horizons Quartet двое молодых (Дэну Уилкинсу нет еще и тридцати) музыкантов. Саксофонист из Пенсильвании Уилкинс учился в Manhattan School of Music, много играл и гастролировал со своим отцом, пианистом Скипом Уилкинсом, и даже записал с ним в Праге, где Скип живет постоянно, несколько альбомов. Мастер-классы Дэйва Либмена и Марка Копленда развили у Дэна вкус к сочинению музыки, и в этом альбоме все восемь пьес вышли из-под его пера. Джеймс Коллинз играет в Horizons Quartet как на акустическом инструменте, так и на Fender Rhodes. А вот басиста и ударника они нашли совершенно исключительных. Ударник из Филадельфии Байрон Ландхем хорошо известен в джазовом мире сотрудничеством с Бетти Картер и Джои ДеФранческо. Он с давних пор был любимым барабанщиком Джеймса Коллинза. Ну, а басист Джин Пирла, которому сейчас 81 год, - это вообще легенда. Как иначе назвать человека, игравшего с Сарой Воэн, Майлсом Дэвисом, Дэйвом Либмэном и другими звездами. Вдобавок к собственной творческой активности Пирла является еще и владельцем лейбла PM Records, который в июне выпускает в свет альбом Horizons Quartet.
Проявления сплава молодости и опыта наблюдаешь уже с первого трека. В Spiraling погоду делают саксофон Уилкинса и ударные Ландхема. А, скажем, в замечательной балладе Billows, моем персональном фаворите альбома, Джин Пирла солирует так, что просто не веришь, что он достиг уже столь почтенного возраста. Сам автор музыки (весьма достойной, надо сказать) играет как на теноре, так и на сопрано-саксофоне. Образцовыми в его исполнении на обоих инструментах я бы назвал, соответственно, Marionettes и The Blade’s Proposition. Но, пожалуй, как тенорист он показался мне поинтереснее. Соллинз играет на Fender Rhodes в двух треках, в остальных предпочитая фортепьяно. В принципе квартет не выходит за рамки мэйнстрима, это добротный, истинно американский straight-head джаз, который должен порадовать любителей такой стилистики – и удивить столь неординарным составом.
Петербургский авангардный музыкант Илья Белоруков неплохо знаком тем из наших читателей, кто предпочитает именно это направление. Большинство работ Ильи выходит на его лейбле Intonema Records, но сейчас мы представляем проект, релиз ...
Дмитрий Илугдин (р.1977) – один из самых ярких представителей поколения сорокалетних в российском джазе. Счастливый возраст! Уже есть имя, есть общепризнанное мастерство, накоплен богатый опыт – тут и учеба в классе Игоря Бриля, и ...
музыкальный стиль: академическая музыка, кроссовер
Если вам показалось, что женщина на обложке этого альбома напоминает оперную диву, то вы не ошиблись. Джанина Барнетт – действительно оперная дива. Что, в таком случае, делает этот альбом на джазовом сайте? – спросит удивленный читатель. ...