Michael Feinberg - Hard Times

Майкл Файнберг живет и работает в Нью-Йорке, но вообще он – южанин: родился в Атланте, диплом получил в Университете Майами. Этот басист начинал в свое время в квартете Расселла Ганна, а стех пор переиграл со множеством музыкантов, в том числе весьма известных в джазовом мире. Назову только некоторых: Джон Скофилд, Дэйв Либмэн, Билли Харт, Питер Бернстайн. Играл он ранее и почти со всеми партнерами, приглашенными им для участия в записи своего уже восьмого по счету альбома Hard Times.
Название работы явно намекает на мрачные ковидные времена, поразившие всю планету. Что ж, своей музыкой Майкл Файнберг старается сделать их чуть-чуть светлее. Программу Hard Times Майкл составил преимущественно из своих новых композиций и нескольких каверов в своей аранжировке. Nardis Майлса Дэвиса – украшение любой программы, а две пьесы МакКой Тайнера, Walk Spirit, Talk Spirit и Three Flowers, - дань памяти выдающегося композитора и пианиста, одного из джазовых кумиров Файнберга. Что же касается собственных композиций, то басист Файнберг писал их, ориентируясь на конкретного партнера по ритм-секции, знаменитого ударника Джеффа Тэйн Уоттса и его манеру игры. Уоттс действительно поучаствовал в записи альбома вместе с пианистом Оррином Эвансом, очень востребованным в последнее время клавишником Лео Дженовезе, духовиками Годвином Луисом, Билли Бассом, Ноа Преминджером. В пьесе Monkeys Never Cramp звучит и труба такого знатного гостя альбома, как Рэнди Брекер.
Как говорит Файнберг, «В музыке все всегда в движении. Развитие в любой момент времени может пойти в любом направлении и каждый в ансамбле знает, что мы к этому готовы». Что ж, Hard Times – удачный пример органичного сочетания заранее сочиненной и импровизированной музыки. Преимущественно мэйнстримовый джаз здесь, в исполнении опытных мастеров, многолик и разнообразен, демонстрируя наглядно, что возможности этого направления чрезвычайно широки. Слушать Hard Times интересно, и час времени его звучания пролетает незаметно. Если же выбирать какой-то лучший трек в программе, то, при всей субъективности таких оценок, я назвал бы пьесу Файнберга Janky in the Middle
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11 tks / 62 mins
(Michael Feinberg – b, el.b; Jeff Tain Watts – dr; Orrin Evans – p; Leo Genovese – keyb, synth, org, p (tk 5); Godwin Louis – as; Billy Buss – tp; Gabriel Globus-Hoenich – perc; Noah Preminger – ts; Randy Brecker – tp (tk 9);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН