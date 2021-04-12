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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Gabriel Evan Orchestra - Global Entry

12.04.2021

Gabriel Evan Orchestra - Global Entry
В 30-е и 40-е годы прошлого века большой популярностью на 52-й улице Нью-Йорка пользовался секстет Джона Кирби – камерный свинговый состав, прекрасно игравший популярную музыку тех лет и даже представлявший свинговые интерпретации классической музыки. Секстет Кирби часто называли «самым большим маленьким оркестром страны», подчеркивая уровень этого состава.

И вот, в 2021 году Gabriel Evan Orchestra, тоже секстет, своим вторым альбомом Global Entry представляет очаровательную стилизацию, а проще сказать – трибьют секстету Кирби. Гэбриэл Ивен и его коллеги разворачивают широкую панораму музыки тех лет, где можно найти все (или почти все), что гремело в те годы. Примечательно, что отдельные треки Gabriel Evan Orchestra исполняет в оригинальных аранжировках того времени: три – от Чарли Шейверса и один – от Фрэнки Трамбауэра. Все остальные аранжировки, а также две композиции, также «в духе времени», написал сам Ивен. Итак, среди 12 треков альбома вы найдете две композиции Lecuona Cuban Boys, ранние образчики карибо-латинской музыки тех лет (Rumba Azul, Rumba Tambah), две пульсирующие настоящим свингом и в то же время безошибочно узнаваемые обработки русской классики («Вальс цветов» Чайковского и тема из «Шехерезады» Римского-Корсакова), ранний джаз (Singin’ the Blues от Original Dixieland Jazz Band), Jubilee Stomр Эллингтона, Lujon Манчини и даже классный образец клезмера от Гэбриэла Ивена (Negotiations of South Williamsburg с характерным кларнетом Джо Голдберга). По-моему, впечатляет! Если вам захочется окунуться в ретро-атмосферу того времени – впечатлит и вас!

© & (p) 2021 Gabriel Evan Orchestra

12 tks / 40 mins

(Gabriel Evan – as, ss; Joe Goldberg – cl, ts; John Zarsky – tp; Joe Kennedy – p; Ben Fox – b; Michael Voelker – dr, perc;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
свинг

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