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Ali Bello & The Sweet Wire Band - Inheritance
04.05.2021
Если вы думаете, что скрипка – это не тот инструмент, который олицетворяет латинский джаз, то альбом Inheritance от Али Белло и его The Sweet Wire Band поможет вам изменить это мнение. Уже более двадцати лет венесуэльский скрипач Али Белло живет и работает в Нью-Йорке. Здесь он играл с такими большими мастерами латинского джаза, как Джонни Пачеко и Пакито Д’Ривера, а также со звездами иных направлений, вроде Бейонсе, The Roots и Jay-Z. В 2013 году Али со своим венесуэльско-американским ансамблем The Sweet Wire Band наделал много шума дебютным альбомом Connection Caracas - New York (Zoho Music), явив миру латинский джаз, основанный на венсуэльской и карибской музыке. Эту линию он продолжает и в новой работе Inheritance.
Вы, конечно, почувствуете разницу, слушая, скажем, с одной стороны Kaleidoscopic Sunset и For all Saints, а с другой -Caracas и Jojo, но вряд ли поймете (без прекрасных liner notes от Кабира Сехгала), что первые две композиции основаны на афро-венесуэльских ритмах северного побережья страны, а вторые две – на городском столичном фольклоре. Ну, и то, что эта музыка (полностью авторская) не связана с Бразилией, Кубой или Аргентиной поймет даже человек, не слишком хорошо ориентирующийся в латинском джазе. Надо добавить, что здесь звучит и много специфичных венесуэльских инструментов, и наиболее яркий пример тут – дуэт скрипки Али Белло и куатро (специфичной четырехструнной венесуэльской гитары) Хорхе Глема. Этот музыкант – один из гостей проекта. Гостей тут много, и самая знаменитая – это одна из лучших скрипачек мирового джаза Регина Картер. Она играет дуэтом с Али в композиции Song To Marina – одно из украшений альбома.
Сам же Али Белло использует как акустическую, так и электроскрипку, а вдобавок еще и скрипку баритоновую. Отличный мастер-универсал, яркий композитор и, безусловно, человек, влюбленный в музыкальную культуру своей страны – красноречивая визитная карточка, чтобы обратить внимание на альбом Inheritance.
© & (p) 2021 Tiger Turn Records
9 tks / 51 mins
(Alí Bello-ac. vi, el.vi, baritone vi; Gabriel Chakarji-keyb; Gabriel Vivas-bass g; Ismael Baiz-dr; Manuel Márquez-fulía, cumaco, clarín, paila, bumbac, congas, bongos, güira, bell, maracas; with Regina Carter-vi (tk 4); Jaleel Shaw-ss, as (tks 2,5); Jeff Lederer-cl(tk 6); Jorge Glem-куатро (tks 6, 8); Javier Olivencia-ss, ts (tks 1, 7, 9); Jeremy Smith-maracas (tks 3, 8); Manuel Rangel-maracas (tk 6); Eddie Venegas-tb (tk 7); Bambam Rodríguez-bass g (tk 8);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла,
США
музыкальный стиль
Латинский джаз
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