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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Bruce Harris - Soundview

25.05.2021

Bruce Harris - Soundview
Уроженец нью-йоркского Бронкса Брюс Харрис, трубач и композитор, начал увлекаться джазом под звуки альт-саксофона своего деда. Его ранние кумиры – Паркер, Гиллеспи, Майлс Дэвис и Клиффорд Браун, а в колледже его педагогом был такой известный мастер, как Джон Фаддис, влияние которого можно отыскать в технике игры Брюса. Свой дебютный альбом Beginnings он выпустил в 2017 году, а в году 2021-м пришел черед Soundview.

Как утверждает сам Брюс, локдаун из-за пандемии COVID-19 помог ему сформулировать концепцию этой работы : «Во время пандемии я углубился в историю темнокожих в Америке. Это было время учебы и размышлений. В благодарность мне хотелось создать трибьют всем афро-американским создателям этой музыки». Сам Харрис написал две композиции для этой программы, титульную и Bird Of Red and Gold, все же остальные пьесы принадлежат афроамериканским джазовым музыкантам – от Эллингтона и Уби Блэйка и до Джонни Мерсера и Хэнка Мобли. Альбом Брюс записывал в формате квартета, в который вошли его старые приятели и коллеги, басист Дэвид Вонг и ударник Аарон Киммель, а также пианист Салливан Фортнер, чья игра давно привлекала Харриса. В двух треках к квартету присоединяется молодая вокалистка Самара Джой, бывшая студентка Харриса.

Партнеры хороши, но хорош и сам Харрис. У него мягкий, плавный звук в балладах, таких, как If You Were Mine или You’re Lucky To Me, но он способен и взрываться скорострельными пассажами в темповых номерах вроде Hank’s Prank. А в титульной композиции Харрис показал, что и ритмы мамбо не чужды уроженцу Бронкса. Пресса называет Брюса одним из самых перспективных музыкантов молодого поколения, а такой авторитет, как Уинтон Марсалис еще в 2013 году отметил Харриса в пятерке самых ярких, по его мнению, молодых талантов в джазе. Soundview возможно заставит вас присоединиться к этому мнению.

© & (p) 2021 Cellar Music Group

9 tks / 51 mins

(Bruce Harris – tp; Sullivan Fortner – p; David Wong – b; Aaron Kimmel – dr; Samara Joy – voc (tks 4,8);

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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