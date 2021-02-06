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Franck Biyong - Celestial Navigation Suite
06.02.2021
Когда камерунский мультиинструменталист и композитор Фрэнк Бийонг в письме к автору этих строк сообщил, что новая его работа будет совершенно не похожа, на все его предыдущие проекты, у меня возникли мысли о свойственном многим музыкантам преувеличении. Но, прослушав Celestial Navigation Suite, вынужден с Фрэнком согласиться. Я никогда ранее не слышал у него ничего подобного, более того, музыку такого типа от африканских исполнителей я ранее вообще не встречал.
Как и Radio Masoda, другой альбом Фрэнка этого года, проект Celestial Navigation Suite рождался в студиях Найроби и Парижа с привлечением большой группы африканских и французских музыкантов. Но как же они отличаются! Взяв на вооружение огромное количество преимущественно старых электронных синтезаторов и инструментов, включая меллотрон и Муг и, одновременно, используя такие современные приемы, как сэмплирование и тейп-эффекты, практически отказавшись от вокала и вводя почти в каждый трек звучание духовых, Фрэнк создал «космическую» прог-роковую сюиту в духе Pink Floyd или King Crimson. Клавишные и синтезаторы играют в музыке этого проекта основную роль, хотя, скажем, в Interstellar Cosmology глубокие басовые линии не менее важны. Пьесы этого альбома преимущественно медленные, без ускорений темпа, что сближает музыку альбома еще и с электронным эмбиентом. Есть, правда, и исключение. Абсолютно оригинально выглядит сочетание прог-рока с африканскими ритмами и звучанием духовых в Subsolar Point – пожалуй, единственный трек, где африканские корни автора музыки берут свое столь впечатляюще. В какой-то степени голос Африки пробивается сквозь синтезаторы еще и в Stephen The Moor, но не столь заметно. А вот в финальном треке Eulogy For Biafra мне неожиданно почудилось что-то французское – может быть, это дань воздуху Парижа, где записывалась часть альбома?
Не знаю, решительный ли это поворот в творчестве Фрэнка Бийонга или Celestial Navigation Suite так и останется эпизодом, но то, что в дискографии музыканта этот альбом займет особое место, сомнений не вызывает.
© & (p) 2021 Afrolectric Music Ltd./Akhetaton Records
8 tks / 31 mins
(Zacharie Abraham, Jean Seb Viau, Asaph Uzele, Maurice Biyong – b; Florian Pellissier – Fender Rhodes, Prophet 5 synth, Moog, ARP String Ensemble; Grant Phabao – mellotron, rhythm g; Samantha Lavital – backing voc; Franck Biyong – g, keyb, tape effects, timpani, marimba, cymbals, synth, perc, samples, b, vibe; Thomas Bellon, Emmanuel Yakobo, Bruno Gadiot – dr; Adewale Ajose – talking dr, omelet, shekere, agogo; Jon Dacuna – bars; Fred Pichot – ts; Nicolas Baudino – Wurlitzer; Gerald Grandman – ss; 'Marc Borlet Hotte – tp; Toli Almasi Reid – tb; Djanuno Dabo – congas; Thomas Lartigue – clavinet, el.p; Mathieu Desbordes – Fender Rhodes; Leïla Olivesi – p;)
Линк предоставил Franck Biyong
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Камерун,
Франция,
Кения
музыкальный стиль
прог-рок,
эмбиент
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