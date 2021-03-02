Alyssa Allgood - What Tomorrow Brings

Продолжательница боповых традиций в вокальном джазе – так американская пресса характеризует Элишу Олгуд. Она черпает вдохновение у таких певиц, как Дайна Вашингтон, Кармен МакРей, Билли Холидей, Эбби Линкольн. Особенно тепло о ней пишут в Чикаго – ведь Элиша представляет именно этот город с большой джазовой историей. В 2019 году Олгуд получила музыкальную премию Чикаго, как лучший джазовой артист. А вообще она собрала целую коллекцию престижных наград в различных конкурсах: в 2017 году стала победительницей конкурса им. Эллы Фитцджеральд в Вашингтоне, в 2016 и 2017 годах становилась финалисткой конкурса вокалистов им. Сары Воэн, а в 2015 году в швейцарском Монтре стала полуфиналисткой конкурса вокалистов, где в жюри председательствовал сам Эл Жерро. Свой первый альбом Олгуд выпустила в 2016 году, следующий – два года спустя. Оба получили весьма позитивную оценку в таких изданиях, как Downbeat, The New York City Jazz Record, Chicago Jazz Magazine и других.
Новый альбом WhatTomorrowBrings
Элиша записывала в формате квартета с хорошо знакомыми ей чикагскими музыкантами. В него вошло восемь каверов и четыре оригинальные песни. Прослушав эту работу певицы, могу сказать, что в конкурсах Элиша побеждала не случайно. Широкий голосовой диапазон, отличная динамика, умение вжиться в текст песни так, как будто она исполняется впервые – все это есть. И скэтом Олгуд владеет весьма прилично – можно привести в пример, скажем, Time Found
. Ну, и нельзя не упомянуть об отличном взаимодействии с партнерами. Гитарист Майк Аллемана, басист Дэннис Кэролл и ударник Джордж Флудас могут разделить с Олгуд успех этого проекта. Например, в таком номере, как Should've Been
гитара и голос на равных создают приятную лирическую атмосферу этой песни. Третий альбом Элиши Олгуд имеет все шансы разделить теплые оценки ее первых двух работ.
© & (p) 2021 Cellar Music Group
12 tks / 54 mins
( Alyssa Allgood – voc; Mike Allemana – g; Dennis Carroll – b; George Fludas – dr;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН