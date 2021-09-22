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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Freedom Tree - Modern Acoustic World Jazz Rock

22.09.2021

Freedom Tree - Modern Acoustic World Jazz Rock
Интернациональный и даже межконтинентальный ансамбль Freedom’s Trio возник в середине прошлого десятилетия. Его составили норвежский гитарист Стейнар Ааднеквам, бразильский басист Рубем Фариас и барабанщик и певец из Мозамбика Деодато Сиквир. Дебютный альбом, названный просто именем группы, вышел в 2016 году. Два года спустя последовал выпуск альбома Freedoms Trio II. Трио очень активно гастролировало по всему миру, отметившись концертами аж в 17 странах Европы, Азии, Африки и Америки. Ковидный локдаун вынудил коллектив прекратить активную концертную деятельность. Этот перерыв трио использовало для ребрендинга, поменяв название на Freedom Tree и подготовив к выпуску свой новый альбом с названием, напоминающим перечисление различных стилистик: Modern Acoustic World Jazz Rock.

Глядя, как жизнерадостно улыбаются музыканты на обложке альбома, сразу предполагаешь, что за ней скрывается весьма позитивная музыка. Да и название лейбла MMYH Records, что является аббревиатурой выражения Music Makes You Happy, склоняет к тому же. И эти приметы не подводят. Программа из семи треков собственного сочинения действительно оставляет позитивное впечатление. Стилистика? Наверное, ближе всего эта музыка к джаз-року. Музыканты не педалируют этнические мотивы, хотя в Troubled Dogs можно расслышать латинские мотивы в мелодии и нечто африканское в вокале Сиквира, а Vhuya Ka Mina уже явно носит привкус латины. Turn On Your Light я назвал бы самой лиричной композицией в программе, Cold Shower – наиболее темповой и жесткой по ритму, а моим персональным фаворитом стала многоплановая восьмиминутная композиция For All. Особенность саунду трио придает, на мой взгляд, игра Ааднеквама. Мы привыкли ассоциировать джаз-рок с работой электрогитариста, норвежский же музыкант играет на акустическом инструменте – и играет весьма интересно! В общем, поклонники Freedom’s Trio должны сразу опознать свой любимый ансамбль и под новым названием, а те, кто впервые услышит Freedom Tree не будут счмиаит время, потраченное на прослушивание альбома потерянным.



© & (p) 2021 MMYH Records

7 tks / 48 mins

(Steinar Aadnekvam – ac.g; Rubem Farias – b; Deodato Siquir – dr, voc;)

Линк предоставлен MMYH Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Норвегия, Сенегал, Мозамбик
музыкальный стиль
фьюжн


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