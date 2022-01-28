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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

State Jazz Orchestra of Armenia - Menq U Munq

28.01.2022

State Jazz Orchestra of Armenia - Menq U Munq
Не знаю, что значит в переводе с армянского название альбома Menq U Munq (правда, ритм этого словосочетания почувствовал), но вот название записавшего его коллектива: «Государственный джаз-оркестр Армении», трудностей перевода не вызвало. Люди моего поколения и чуть постарше помнят его, как «оркестр Константина Орбеляна» - по имени руководителя, при котором оркестр в советские годы был на пике славы и известности, причем, не только в пределах Союза. Оркестр Орбеляна, один из лучших джазовых биг-бэндов СССР, с успехом гастролировал во многих странах, включая и родину джаза. Времена меняются. С 2011 года Государственный джаз-оркестр Армении возглавил известный саксофонист Армен Уснунц, в свое время игравший очень симпатичный этно-джаз с Time Report, Armenian Navy Band и ArtaSax. Под его руководством оркестр стремится возродить свою былую славу. Один из этапов на этом пути – записанный и изданный в 2021 году альбом Menq U Munq.

Этот проект можно назвать концептуальным. Оркестр задался целью представить произведения исключительно армянских композиторов разных лет и разных творческих направлений: от классиков армянской музыки (разумеется, в джазовых аранжировках) до пьес современных джазовых музыкантов. Аранжировки для этого проекта сделали Павел Климашевский (большинство), Мартин Улиханян (одна композиция) и сам Армен Уснунц. Панорама, надо сказать, получилась впечатляющая.

В программу альбома вошли произведения выдающегося армянского композитора и фольклориста с трагической судьбой Комитаса (Habrban), всемирно известного Арама Хачатуряна (Lullaby, в аранжировке и с проникновенной сольной партией Уснунца на сопрано-саксофоне), известного на пост-советском пространстве больше в качестве композитора-песенника Арно Бабаджаняна (Expromt), очаровательная Tocata Арташеса Карталяна с соло на фортепьяно Ваагна Хакобяна – мой персональный фаворит альбома. В программе нашлось место даже «Каравану», правда, не тизолевско- эллингтоновскому, а сочинения армянского композитора Александра Арутюняна, ну и, конечно же пьесам самого Уснунца и другого джазмена, пианиста Ваагна Айрапетяна.

Надо отдать должное аранжировщикам – с первого и до последнего трека вы слушаете именно оркестровый джаз, яркий, праздничный, эффектный. Надо отдать должное музыкантам – это джаз высокого уровня, где целый ряд музыкантов оркестра убедительно проодемонстрировал свое мастерство в сольных партиях. Но это еще и особый джаз. Оркестр Уснунца в Menq U Munq не спутаешь с американским или европейским биг-бэндом. И дело не в том, что в одной из пьес солирующим инструментом становится традиционный армянский духовой инструмент блул. От первого и до последнего трека в музыке явно выражен национальный колорит, особенности именно армянского мелоса. Работа, достойная Государственного джаз-оркестра Армении. И еще одна деталь. С чего начинается знакомство с новым альбомом? Естественно, с обложки! Мне так и не удалось найти имя автора обложки Menq U Munq, а жаль! Хотелось бы назвать имя этого человека. Красочная стилизованная карта страны с накрывающим ее белым крестом (напоминание о том, что Армения стала первой страной, принявшей христианство на государственном уровне) – очень достойное «предисловие» к этому интересному проекту.

© & (p) 2021 SJOA

9 tks / 55 mins

(Armen Hyusnunts – conductor, ts, ss; soloists: Vahagn Hakobyan – p; Davit Melkonyan – as, ss; Dmitri Arzumanyan – ts; Daniel Melkonyan, Tigran Avagyan – tp; Arthur Soghoyan – g; Avag Margaryan – blul; Vahram Davtyan – tb;)

Линк предоставил Armen Manukyan

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Армения
музыкальный стиль
этно-джаз


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