Marbin - Fernweh

На обложке двенадцатого по счету альбома американо-израильской группы из Чикаго Marbin изображен олень. Marbin вообще неравнодушен к оленям, лосям и другим парнокопытным, которые часто фигурируют на обложках альбомов этой группы. Но этот факт – единственное, что сближает двенадцатый альбом со своими предшественниками. В остальном Fernweh кардинально отличается от всего, что группа демонстрировала ранее. На это недвусмысленно намекает и название новой работы – немецкое слово, приблизительно означающее стремление обрести дом в местах, где ранее не бывал.
Многочисленные поклонники Marbin во всем мире привыкли к тому, что группа исполняет исключительно авторскую музыку, острую, динамичную, преимущественно близкую по стилистике к фьюжн. И вот в Fernweh предлагается программа из десяти классических джазовых стандартов, отсылающая к временам Сиднея Беше и Джанго Рейнхардта, а по стилистике целиком относящаяся к свингу и цыганскому джазу. При записи этой работы Дани Рабин и Дэнни Маркович обошлись без ударника, взяв в ассистенты только басиста Джона Наделя.
Вы услышите такие эвергрины, как Stardust
, Georgia on My Mind
, Honeysuckle Rose
, шедевр Джанго Nuages
и даже известный всем на постсоветском пространстве жгучий цыганский романс «Очи черные» (Dark Eyes
). Каждая из этих композиций известна в десятках, если не сотнях, версий. Marbin, безусловно, не копирует классику и не занимается стилизацией, стремясь внести нечто свое в эту музыку. Саксофон Марковича обретает в этой программе несвойственную ему ранее томность, но более всего здесь преображается гитара Рабина, на сей раз чисто акустическая. Скажу честно, не ожидал, что Дани зазвучит здесь так стилистически точно. Впрочем, давайте предоставим место комментариям от создателей Fernweh. Дани: «Для нас было важно аранжировать и сыграть эту музыку со всем уважением к оригинальному духу композиций, но в тоже время раздвинуть границы представлений о том, как можно исполнять такую музыку». Дэнни: «Этот альбом совсем не про то, что Дэни и Данни играют, как Рейнхардт и Беше, что часто свойственно подобным альбомам такого рода. Мы играем музыку, которую мы любим, но только в рамках ограничений соответствующих гармоний, ритмики и саунда данного стиля».
© 2021
10 tks / 42 mins
(Dani Rabin – g; Danny Markovitch – sax; Jon Nadel – b;)
Линк предоставил Dani Rabin, Marbin
Леонид АУСКЕРН