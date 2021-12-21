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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Ni! - Hikikomori

21.12.2021

Ni! - Hikikomori
Пополнение во все расширяющейся группе альбомов, которые я условно называю «ковидными». Все они во многом обязаны своим появлением вынужденному затворничеству музыкантов во время локдаунов, когда не имеющая другого выхода творческая энергия и креативность приводит к появлению созданных в домашних условиях порой весьма незаурядных работ. В полной мере (это я насчет незаурядности) относится вышесказанное и к работе петербургского музыканта Леона Суходольского (артистический ник Ni!) под названием Hikikomori.

Всезнающая Сеть не слишком пополнила меня информацией об этом мультиинструменталисте и композиторе. Знаю, что он родился в 1982 году, знаю, что ранее работал в Uniquetunes (2005-2011), а сейчас выступает с ЛСП. Hikikomori – его дебютный большой альбом, который Леон записывал в собственной студии Balconey Island, исполняя все инструментальные партии. Всю последующую обработку записи он также выполнил сам.

В письме автору сих строк Леон характеризует этот проект, как «современный экспериментальный джаз». Пожалуй, с таким определением можно согласиться, подразумевая, что суть эксперимента состояла в том, что все восемь пьес, составивших программу Hikikomori, написаны с использованием одного приема. В каждой пьесе один из инструментальных голосов вновь и вновь повторяет (иногда с небольшими вариациями) определенную музыкальную фразу. На этом фоне солирует другой инструментальный голос, а прочие инструменты причудливо разукрашивают это взаимодействие. От пьесы к пьесе голоса меняются, и если учесть, что автор задействовал при записи два саксофона, бас-кларнет, трубу, калимбу и воспользовался техникой лупинга и иными эффектами, можете представить, насколько богат и разнообразен саунд при неистощимом количестве инструментальных комбинаций. При этом абсолютно нет ощущения механистичности звучания, у каждой пьесы – свой нерв, своя история, которой автор делится с нами, и слушать его истории на редкость интересно! Дальше мне остается перейти к «вкусовщине». Очень понравился бас-кларнет в стартовой Violent Freedom, классно прозвучала труба в Eben Kidnappers, грустно плачут саксофоны в Covid and Holy Woof (ну куда ж сейчас без этой напасти), а самой любимой пьесой в альбоме я назвал бы Sawmill. Так вот незаметно перечислил пол-программы, и, поверьте, добрые слова можно найти и для остальных композиций, но лучше пусть это сделает каждый слушатель для себя.

Осталось уделить пару строк названию проекта. Хочется думать, что оно носит иронический характер. Дело в том, что термином «хикикомори» в Японии обозначают весьма тревожное социальное явление: людей, которые полностью (или почти полностью) порывают все социальные связи, людей, месяцами, а порой даже годами, не покидающих свой дом (или комнату), нигде не работающих и живущих на иждивении родных. И таких в Японии ни много, ни мало – более миллиона (это я, заинтересовавшись, полазил по Сети за информацией). Не могу и не хочу отождествлять автора альбома с такими странными созданиями. Он дал жизнь своему проекту, чтобы его слушали и оценивали другие. И. почти уверен, в массе своей feedback будет только положительным.

© 2021

8 tks / 52 mins

(Ni! – ts, ss, bass cl, tp, kalimba, effects, looper;)

Линк предоставил Леон Суходольский

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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