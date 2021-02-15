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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Dave Stryker - Baker’s Circle

15.02.2021

Dave Stryker - Baker’s Circle
Очень успешный и очень известный (в том числе и нашим читателям) американский гитарист Дэйв Страйкер выпускает в начале марта на своем лейбле Strikezone Records новый альбом Baker’s Circle. Если его предыдущая работа Blue Soul была сделана с большим составом: Страйкер записал тот альбом вместе с известным немецким биг-бэндом WDR Big Band под руководством другого американца, Боба Минцера, то сейчас Страйкер вернулся к формату комбо.

Особый колорит саунду этой группы придает участие классного органиста Джареда Голда. Не менее существенный вклад в запись внес очень сильный тенор-саксофонист Уолтер Смит III, а за ударной установкой оказался старый партнер Страйкера МакКленти Хантер. В трех треках к этой мужской команде присоединялась известная кубинская перкуссионистка Майра Казалес.

Программа альбома представляет собой хорошо проверенный и убийственно крепкий коктейль, на который Дэйв большой мастер. Четыре трека в альбоме – его собственные композции, включая первые три, из которых Tough – парад-алле всех музыкантов группы, а El Camino – образчик того, как Страйкер представляет себе латинский джаз (естественно, в этом треке не обошлось без Казалес). Титульную пьесу альбома Дэйв посвятил композитору и педагогу Дэвиду Бейкеру, с которым он впервые познакомился в семнадцатилетнем возрасте в летнем лагере, а затем стал его коллегой-преподавателем в университете Индианы. Но продолжим о компонентах «коктейля Страйкера». Пару треков Дэйв добавил из своей суперудачной серии записей Eight Track – на сей раз это Superstar Леона Рассела и Inner City Blues Марвина Гея. Почти в каждом альбоме Страйкер играет пьесу из репертуара своего учителя Стенли Тьюрентайна – не стал исключением и этот, где в финале звучит Trouble (No. 2). Остается добавить, что одну композицию в программу принес и Джаред Голд (Rush Hour), на мой взгляд, самый яркий музыкант этого ровного и сильного альбома.

© & (p) 2021 Strikezone Records

10 tks / 58 mins

(Dave Stryker – g; Walter Smith III – ts; Jared Gold – org; McClenty Hunter – dr; Mayra Casales - perc (tks 2, 7, 8);)

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Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
мэйнстрим

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