|
Khöömei Beat - Changys Baglaash
15.10.2021
Cо времен перестройки в тогдашнем СССР (с середины 80-х годов прошлого века) Запад начал открывать для себя поразительное музыкальное искусство Тувы, небольшой автономной республики на юге Сибири близ границы с Монголией, населенной малочисленным народом тюркского происхождения. И главной сенсацией стало пресловутое горловое пение, которое демонстрировала певица Саинхо Намчылак, ныне живущая в Австрии. Саинхо проложила дорогу многим другим исполнителям, которые с неизменным успехом гастролируют по всему миру, а горловое пение стало характерным тувинским брендом, получившим известность не только в музыкальных кругах, но и в поп-культуре.
Среди таких коллективов находится и ансамбль Khöömei Beat. Он образовался в 2017 году, когда на одном из местных конкурсов вокалист Айхан Ооржак познакомился с группой музыкантов. Ооржак искал бэнд, музыканты – солиста. Так началась история Khöömei Beat. Музыканты сочетают в своем творчестве фирменное горловое пение с современными инструментовками, игру на традиционных тувинских инструментах с вполне современными бас-гитарой, виолончелью и ударными. Все это есть в альбоме Changys Baglaash. Десять треков альбома – это и традиционные тувинские песни (в аранжировке Айдин Седии), и авторская музыка.
Здесь вы сможете услышать, как звучат такие экзоты, как дошпулуур – щипковый инструмент с двумя струнами из конского волоса, двухсторонний барабан кенгирге или четырехструнный смычковый бызаанчи. Что же до горлового пения, то тувинская музыка насчитывает пять видов этого искусства – все они звучат в одной песне, которая так и называется - Тraditional Tuvan khöömei. Тут и звукоподражание голосам животных, шуму рек, свисту ветра и традиции, связанные, как с шаманизмом, так и с исповедуемым тувинцами ламаизмом – разновидностью буддизма. И рядом с этой глубоко традиционной музыкой звучит энергичный рок-бит Kochegar – это единственный трек, где наряду с тувинским несколько фраз звучат по-русски. Словом, для знакомства с тувинской музыкой в ее современном варианте трудно найти лучший пример, чем Changys Baglaash.
© & (p) 2021 ARC Music
10 tks / 44 mins
(Aikhan Oorzhak - lead voc(tks 1,3,5,6,7,8,9), backing voc(tks 2,4,10), doshpuluur(tks 1,2,3,6,7,9,10), igil(tks 2,4,5,8); Kan-Khüler Saaya - lead voc(tks 2,3,4,10), backing voc(tks 1,6,7,9), byzaanchy(tks 1,3,6,8,10), chadagan(tk 2), shyngyraash(tk 4); Aidyn Sedii - backing voc(tks 1,3,7,9), cello(all tks, except 5), hooves(tk 1); Shoraan Ochur - bass g(all tks, except 5, 8), shoor(tks 2, 8); Bailak Mongush - dr(all tks, except 5, 8), multi-pad sampler(tks 4, 10), kengirge(tk 4);)
Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
Расскажи друзьям:
Новое для нашего сайта имя – саксофонист и композитор из Монреаля Бенжамин Дешам. Встреча с ним происходит на четвертом альбоме в его личной дискографии, который увидит свет в конце ноября. Дешам получил академическое образование, но все ...
Этот жизнерадостный молодой человек на обложке – чилийский гитарист, композитор и бэнд-лидер Бенджамин Шнаке. И название альбома подстать его настроению: «Радость игры». Эта радость живет в Бенджамине, уроженце Сантьяго, с ранних лет, со ...
Если подыскивать самый яркий пример глобализации в современной музыке, то альбом Tumaini от Берты Морено подходит для этой цели просто идеально. Саксофонистка и композитор Берта Морено – испанка, уроженка Мадрида, которая живет и работает ...