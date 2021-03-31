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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Yulia Musayelyan Tango Project - Oblivion

31.03.2021

Yulia Musayelyan Tango Project - Oblivion
Москвичка из Бостона, профессор Беркли Юлия Мусаэлян полностью сохранила тот «профессорско-преподавательский» состав, который участвовал в записи ее предыдущего альбома Unsaid (2020). Для меня то была первое и очень приятное знакомство с Юлией и ее коллегами: пианистом Максимом Любарским, басистом Фернандо Уэрго и ударником Марком Уокером. Новым альбомом Oblivion Мусаэлян дебютирует на лейбле Zoho Music, а на его обложке мы видим нечто новое: теперь тот же состав называется Yulia Musayelyan Tango Project.

Уже в Unsaid одним из ярких треков было Tango Trece. Но сейчас Юлия Мусаэлян решила представить публике целый концептуальный проект, практически полностью посвященный музыке танго. Если попросить назвать основные инструменты, на которых исполняют танго, то сразу вспомнят бандонеон, назовут скрипку, фортепьяно, контрабас… На флейте исполняли танго в основном в самый ранний, «доклассический» период развития этой музыки, но Юлия блистательно возрождает реноме флейты своим Oblivion.

Oblivion –известная пьеса короля «танго нуэво» Астора Пьяццолы, давшая имя всему альбому. Конечно же, в программу альбома наряду с ней вошла и самая, наверное, популярная его композиция Libertango, а также еще два его произведения: Fuga y Misterio (из оперы María de Buenos Aires ) и La Muerte del Angel. Все это музыка разных лет, и собрав ее под обложкой своего альбома, Юлия словно делает мини-обзор творчества самого известного в наши дни композитора танго. Но Пьяццола – создатель «танго нуэво», а Мусаэлян в своем проекте отдает дань и «старому», классическому танго 30-х – 40-х годов, исполняя музыку Педро Лоренца, Эктора Стампони и других авторов, а в одной из двух композиций Лоренца (Como Dos Extraños) мы даже слышим не только ее флейту, но и ее пение! Наверное, не будь Юлия москвичкой по рождению, широко известное в Польше и в России танго Ежи Петерсбургского To Ostatnia Niedziela (в России – как «Утомленное солнце») могло и не попасть в программу. Но этот единственный образчик европейского танго выглядит в программе альбома очень органично. А вот Si Llega a Ser Tucumana Густаво Легуизамона – это исключение, единственный образчик фольклора аргентинского северо-запада, показывающий, что не танго единым жива музыка этой страны.

Флейта Юлии Мусаэлян, на мой взгляд, открывает новые стороны популярной во всем мире музыки. Страсть и эротизм, лиричность и элегантность – ее флейте подвластны все эмоции танго. А работа ее коллег: дуэты фортепьяно и контрабаса, соло ударных в сочетании с инструментом лидера делают это впечатление еще более объемным и ярким. Oblivion слушаешь «залпом», будто глотаешь интересную книгу, от которой невозможно оторваться, пока не доберешься до последней страницы. Так и здесь: легкую грусть и желание немедленно вновь поставить эту музыку испытываешь, когда отзвучит последняя нота. Браво, танго! Браво, Юлия!



© & (p) 2021 Zoho Music

11 tks / 47 mins

(Yulia Musayelyan - fl, voice (tk 5), bass fl (tk 8); Maxim Lubarsky – p; Fernando Huergo – b; Mark Walker – dr;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз, этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Россия, США, Украина
музыкальный стиль
нуэво танго, этно-джаз

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