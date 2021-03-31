Yulia Musayelyan Tango Project - Oblivion

Продолжательница боповых традиций в вокальном джазе – так американская пресса характеризует Элишу Олгуд. Она черпает вдохновение у таких певиц, как Дайна Вашингтон, Кармен МакРей, Билли Холидей, Эбби Линкольн. Особенно тепло о ней пишут в ...