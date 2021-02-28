Fely Tchaco - Yita (Deep Water, Eau Profonde)

Мириам Макеба – Анжелик Киджо – Фели Чако? Каждое поколение выдвигает вокалистку, которая становится для него символом африканской музыки. У певицы, сочинителя собственных песен, дизайнера и визуального артиста Фели Чако есть все данные, для того, чтобы стать таковым. Как и Анжелик Киджо, она родом из Западной Африки, правда, не из Бенина, а из Кот д’Ивуара. Ее настоящее имя – Лейе Фелисити Мартин (р.1977), она выходец из народа гуро, но родилась уже в столице страны Ямусукро. Петь начала рано, уже в 15 лет выступала на профессиональной сцене, поначалу с репертуаром из песен Эдит Пиаф, Мирей Матье и других звезд французского шансона, но органичным репертуаром для нее стало соединение современной подачи с традиционной музыкой гуро, бете, диула (она поет на всех этих языках помимо английского и французского). В 1996 году Фели выпустила свой первый альбом, в 1998 – второй. Некоторые треки из них стали международными хитами. В 1999 году Фели Чако переехала в США, сейчас она живет в районе Сан-Франциско, активно работает, и после двух дивуарийских альбомов выпустила уже два очень успешных альбома и в США. Yita – уже пятая ее работа.
Перевод этого названия на два языка красуется на обложке альбома рядом с фотографией певицы. Титульная песня альбома обязана своим появлением поездкой Фели Чако в лагерь сирийских беженцев в Греции в 2016 году. Она посвящена памяти всех мигрантов, погибших, в попытке пересечь Средиземное море в поисках лучшей жизни и спасения от бедствий. Но помимо Yita здесь немало и других ярких номеров: мелодичная медленная песня Blamer des Autres, африканский рэп в Djebi Dje, и, конечно же, Zaouli – это традиционный для народа гуро танец в масках, в данном случае, прославляющий женскую красоту. Надо сказать, что и выпуск этого альбома Фели Чако и ее со-продюсер Джерри Мартин приурочили к 8 марта – Международному женскому дню. Более чем достойный подарок!
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