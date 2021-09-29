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Главная » обзоры » издано в 2021 г.

Itai Kriss & Telavana - Supermoon

29.09.2021

Itai Kriss & Telavana - Supermoon
Что такое «телавана»? Цветок? Какое-то географическое название? Какой-то термин? Любая из этих версий неверна. Телавана – искусственное словообразование, составленное из названий двух очень далеких друг от друга городов: Тель-Авив и Гавана. Оба они одинаково дороги сердцу давно живущего в Нью-Йорке израильского флейтиста, номинанта Грэмми Итая Крисса и он соединил их в названии своего ансамбля.

С Итаем Криссом и его ансамблем мы уже встречались пару лет назад на обзоре его второго альбома, который так и назывался: Telavana (2018). В том тексте говорилось и о биографии музыканта, поэтому, чтобы не повторяться, отсылаю интересующихся к той рецензии, которую легко найти на сайте. А сейчас время говорить о новом, третьем альбоме Итая под названием Supermoon.

Состав Telavana по сравнению с предыдущимальбомом существенно обновился. Из тех, кто участвовал в той записи, остались пианист и клавишник Сезар Ороско, перкуссионист Маркос Лопес и ударник Дан Аран. Среди новичков надо отметить трубача Уэйна Такера – это второй духовой голос в составе, и именитого гостя, израильского клавишника Шая Маэстро. Как говорит сам Крисс, «Я счастлив, имея возможность создавать музыку с такими исключительными музыкантами, происходящими из Пуцэрто-Рико, Израиля, Кубы и Нью-Йорка. Этот альбом – о всех нас, о нашей планете, нашей вселенной и той могучей и творческой силе, которая помогает нам обретать смысл нашего существования».

Новые композиции в основном связаны с различными знаками зодиака и носят соответствующие названия. Своей музыкой (полностью авторской) Итай постарался передать характер каждого из них. Но, независимо от этого, его музыка – по-прежнему удивительная и парадоксально органичная смесь ритмов Ближнего Востока и Карибского моря. В очень ровном и сильном альбоме я все же выделил бы такие пьесы, как Taurus с ритмами кубинской тимбы и вокалом гостя – кубинского перкуссиониста Кейсела Хименеса, чисто латинский Aquarius, ориентально-латинский Saggitarius и El Alacran с нежной восточной мелодией – на мой вкус, блестящая техника игры Итая Крисса особенно хороша именно здесь.



© & (p) 2021 Itai Kriss Music

13 tks / 72 mins

(Itai Kriss – fl; Wayne Tucker – tp, flg; César Orozco – p, fender Rhodes; Tamir Shmerling – b; Marcos López – perc; Dan Aran – dr; with Keisel Jiménez – perc, voc; Malaya Sol, Jonathan Hoard – voc; Shai Maestro - keyb, synth;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Куба, Пуэрто-Рико, США
музыкальный стиль
Латинский джаз, ориентальная музыка


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