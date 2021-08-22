Pearring Sound - Socially Distanced Duos

Еще года три назад название альбома «Социально дистацированные дуэты» могло вызвать по меньшей мере недоумение. Но все резко изменилось с наступлением эры COVID-19, и сегодня оно выглядит вполне естественно. Хорошо, что люди, и в частности музыканты, умеют приспосабливаться к любым обстоятельствам. В до-ковидные времена ансамбль Pearring Sound альт-саксофониста из Колорадо Джеффа Пиринга обычно представлял собой трио или квартет. Именно в таких форматах выходили три предыдущих альбома коллектива. В 2020-м, в условиях локдауна, Джефф задумал записать альбом дуэтов с разными партнерами, когда и он сам, и его партнеры записывали бы свои партии находясь дома, без личного контакта. Так родился весьма любопытный альбом Socially Distanced Duos.
Кроме одной композиции здесь звучит исключительно музыка Джеффа Пиринга. И партнеров для ее исполнения Джеффу удалось собрать первоклассных. Открывают альбом две пьесы, исполненные в дуэте с ударником Билли Минцом, лидером ансамбля Two Bass Band и сайдменом в записях Алана Броадбента, Чарльза Ллойда, Винни Голиа и многих других мастеров. В Twisting Pavement Пиринг солирует на фоне четкой ритмической основы, а в пьесе с характерным названием Time In Isolation почти треть композиции он играет вообще без аккомпанемента, и лишь потом Минц деликатным шуршанием тарелок оттеняет это почти девятиминутное (и очень классное!) соло. Следующая композиция Shapeshifter порадует необычной сонористикой: здесь Пиринг играет в дуэте с фаготисткой Клер де Брюннер. Альт-саксофон и фагот – сочетание редкое, и исполнители здесь достойны друг друга в лихой фри-джазовой фантасмагории. Три пьесы Пиринг играет в дуэте с басистами: A Continuous Conversation Renewed с известным авангардным музыкантом Кеном Филиано, а пьесу Майлса Дэвиса Solar и собственную No, We Don’t с не менее известным (Шейла Джордан, Арчи Шепп, Дьюи Редмен) Кэмероном Брауном. В балладного плана пьесе Present Value Impact, the Gift нас ждет дуэт двух саксофонов – сопрано и альта, причем сопранистом здесь выступает прославленный ветеран Дэниэл Картер. Наконец, завершает альбом новый дуэт с ударными, за которыми сидит наш давний знакомый, кубинец Франсиско Мела. Именно он привнес в Extempore Arquitectura нотки агрессивности и, безусловно, на равных с Пирингом ведет эту пьесу.
Альбом, на мой вкус, получился замечательный, что, наверное, только увеличит интерес к живым выступлениям Pearring Sound, которые, к счастью, возобновляются в августе этого года.
© 2021 Jeff Pearring
8 tks / 42 mins
(Jeff Pearring – as; Billy Mintz – dr (tks 1,2); Claire de Brunner – bassoon (tk 3); Ken Filiano – b (tk 4); Cameron Brown – b (tks 5,6); Daniel Carter – ss (tk 7); Francisco Mela – dr (tk 8);)
Линк предоставлен Jazz Promo Services
Леонид АУСКЕРН