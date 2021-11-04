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Compassionizer - An Ambassador in Bonds
04.11.2021
Compassionizer – один из проектов петербургского музыканта Ивана Розмаинского, созданный им в прошлом году. Я с немалым удовольствием слушал и писал о первом альбоме этого проекта Caress of Compassion (2020) на нашем сайте и с понятным интересом отнесся к новой работе Ивана в рамках этого проекта - An Ambassador in Bonds.
Что ж, общего у двух альбомов много, начиная с обложки, вновь выполненной Вячеславом Потаповым, и до стилистики, которую сам Розмаинский на сей раз определяет, как «инструментальную музыку на стыке таких жанров, как avant jazz, chamber avantprog, world music и psychedelia». Титульную композицию Розмаинский вновь разделил на три отдельные части, да, кстати, добавил в программу и четвертую часть Caress of Compassion, не вошедшую в дебютный альбом. Но и отличия очевидны. Прежде всего – изменения в составе. К трио Любченко – Перевалов – Розмаинский присоединились еще двое музыкантов: кларнетист АндРей Стефинов и музыкант с ником Кот-Баюн, играющий на басовом синтезаторе и двух перкуссионных инструментах – ковбелле и марокканском экзоте под названием тбилат. Как и ранее, гостит в проекте трубач Олег Прилуцкий. Сам же Иван помимо разнообразных электронных клавишных (на сей раз я бы не рискнул сравнивать их звучание со стилистикой музыки Жана-Мишеля Жарра) широко использует в этом альбоме клавесин, что на фоне широко применяемой электроники и разнообразных этнических инструментов вносит в саунд группы весьма привлекательный оттенок старинной европейской музыки. Такое разнообразие конечно можно назвать излишней пестротой, но, на мой взгляд, большая заслуга лидера состава в том, что он сумел всему определить свое место и ничто здесь не выглядит искусственно навязанным, все сочетается в этой сложной, затейливо структурированной музыке весьма органично и все подчинено общей цели.
Какой? А вот тут и есть главная связь между двумя альбомами Compassionizer. An Ambassador in Bonds, стержневую композицию альбома, давшую ему название, автор определяет, как «метафору человека, несущего свое служение и миссию каких-либо областях творчества и сталкивающегося с необходимостью преодолевать разнообразные ограничения». Сказано достаточно расплывчато, и о каких ограничениях идет речь, можно только догадываться. Какие-то мысли на сей счет есть и у меня, но я не хотел бы выносить их на публику. В любом случае, гуманистический посыл этого альбома (порой достаточно «лобовым» методом выраженный в некоторых названиях треков, вроде Bear Ye One Another’s Burdens), как и всего проекта Compassionizer, а еще шире – всего творчества Ивана Розмаинского, несомненен. Впрочем, он мало стоил бы, если бы не был воплощен в действительно талантливой и интересной музыке.
© & (p) 2021 ArtBeat Music
10 tks / 55 mins
(Bayun The Cat – synth b, tbilat, cowbell (tk 1); Serghei Liubcenco – el.g, ac.g, bass g, rubab, doira, other percussion and drums; Leonid Perevalov – bass cl, some clarinets (tks 5, 8); Ivan Rozmainsky – harpsichord, Arturia MiniBrute, other synths, bell (tk 3), AndRey Stefinoff – all clarinets except (tks 5,8); with Oleg Prilutsky – tp;)
Линк предоставил Иван Розмаинский
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
прог-рок,
кроссовер
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